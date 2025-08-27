موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ

يُعد موعد مولد النبي 2025 من أهم التواريخ التي يبحث عنها المسلمون ، بعد ما بدأ شهر ربيع الأول 1447 هـ، منذ أيام ليحدد موعدنا مع الانفراجة، فكما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته هو الرحمة المهداة من ربنا جل وعلا، فإنه لايزال سبب وسبيل النجاة من مهالك الدنيا وشفيعنا يوم الحساب، ومن ثم يبحث الجميع عن موعد مولد النبي 2025 فلا يمكن لعاقل تجاهله أو تضييع فضل ونفحات يوم مولد أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهو يوم شفاعة وبركات ونفحات وخيرات، تدفعنا للاحتفال به وانتظاره كمسلمين ، لعلنا فيه نفوز بنفحة تخفف عنا شقاء الدنيا وكدر العيش ، لذا يعد موعد مولد النبي 2025 من أهم التواريخ ، التي ينبغي تحريها والاستعداد لها حيث يحدد موعد مولد النبي 2025 موعدنا مع ألطاف الله تعالى بنا ورفع البلاء عنا .

موعد مولد النبي 2025

حدّدت دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، موعد مولد النبي 2025 ، من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم السبت الماضي الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، ليتبين أن اليوم التالي هو غرة شهر ربيع الأول، وفقا لما أفادت به الحسابات الفلكية، وبناء عليه يحين موعد مولد النبي 2025 بعد 11 يومًا من غرة شهر ربيع الأول.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد بداية الشهور العربية، ومن ثم المناسبات الدينية، ومن بينها متى يبدأ شهر المولد النبوي 2025 وفيه ذكرى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

متى مولد النبي 2025

وافقت الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية والتي أقرت أنه يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 من سبتمبر القادم، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025 ، وحتى مغرب اليوم التالي الخميس 4 سبتمبر ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ.

وحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

لعل سؤال متى مولد النبي 2025 ، من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

عطلة المولد النبوي 2025

تعد عطلة المولد النبوي 2025 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ضمن إجازات عام 2025 في مصر، وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة مولد النبي 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتكون إجازة مولد النبي 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم يتبعها يومًا الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص، فيحصل الموظفون على 3 أيام متتالية، أما أولئك الذين لا يحصلون على عطلة يوم السبت، فتكون إجازه مولد النبي 2025 بالنسبة لهم يومي الخميس والجمعة فقط.

وتُعد إجازة مولد النبي الشريف الإجازة الرسمية قبل الأخيرة لهذا العام ضمن قائمة العطلات والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، إذ يأتي بعدها عيد القوات المسلحة، الذي يوافق يوم 6 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع أن تكون إجازة مولد النبي 2025 ثلاثة أيام متصلة إجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المقرر أن يكون يوم إجازة المولد النبوي 2025 الخميس 4 سبتمبر 2025 م.

تاريخ المولد النبوي

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان في شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور.

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.