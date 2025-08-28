قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
ديني

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج

سورة الفاتحة
سورة الفاتحة
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول الدليل الشرعي على جواز قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج.

أجابت دار الإفتاء بأن الاستدلال على ذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل»، مشيرةً إلى أن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة باب من أبواب الاستعانة بالله، وأن العبد ينال بها سؤله.

وأوضحت أن العلماء استنبطوا من الحديث مشروعية قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات، كما ذكر الشيخ ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته "الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور"، مؤكِّدًا أنه ما قرأ أحد الفاتحة وسأل حاجته إلا قُضيت بإذن الله.

كما استشهدت بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أخرجه مسلم والنسائي، وفيه أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك بُشّر فيه بأن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم يُعطهما نبي من قبل، وأن من قرأ بحرف منهما أُعطيه.

وبيّن العلماء أن معنى ذلك أن الفاتحة تجوز للاستعانة، فهي الكافية، وخواتيم البقرة كافية لمن يقرأها في ليلته. وقد أشار العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين" إلى أن الفاتحة قد تكون وسيلة لنيل المطلوب أو ثوابها الأعظم.

كما نقلت دار الإفتاء عن السلف الصالح أنهم عملوا بذلك، حيث ورد عن عطاء أنه قال: "إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقضى إن شاء الله". 

وعلّق العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" بأن هذا أصل لما تعارف عليه الناس من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وتيسير الأمور.

الإفتاء سورة الفاتحة قضاء الحوائج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

