كيف نحتفل بالمولد النبوي ؟ .. أمين الفتوى يكشف عن الطريقة الشرعية

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث يفرضه الحب والشوق والحنين، مؤكدًا أن حياة المؤمن لا تنفصل أبدًا عن محبته وتعظيمه.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن المولد النبوي الشريف ليس مناسبة عابرة، بل هو يوم أضاء الكون بنور سيد الخلق، حين غاضت بحيرة ساوة، وانطفأت نيران الفرس المشتعلة منذ قرون، ليشهد العالم كله أن لا نور يعلو فوق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وبيّن أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة مولده الكريم بقوله: {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين}، فمولد النبي هو ميلاد الإنسان الكامل والرحمة المهداة، وأعظم عطية إلهية للبشرية كافة، إذ يجمع بين الحنان والجمال والهداية.

وأكد أمين الفتوى أن الفرح بالمولد لا يقتصر على الأناشيد والقصائد والزينة، بل يتجلى في كونه حياة متجددة ونورًا ممتدًا يضيء القلوب والعقول، ويمنحها الطمأنينة بعد الغفلة والاضطراب.

واعتبر الدكتور الورداني أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي مدد إلهي دائم، لأنها ميلاد لعقل واعٍ متحرر من الجهل، وقلب نقي من الشهوات، وأمة تدرك رسالتها الحضارية ومعنى وجودها.

أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا التسمية باسمي «ياسين وطه»، وعدّهما بعض العلماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟»، أنه لا حرج في تسمية الأبناء بهذه الأسماء، وكون هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ليست من أسمائه أمرٌ مختلفٌ فيه.

وألمحت إلى أنه ورد حديثٌ ضعيفٌ عند ابن عدي وابن عساكر يذكر فيه أن (طه، ويس) من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (4/ 509)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/ 29)، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةَ أَسْمَاءٍ»، قَالَ أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: «محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر»، قَالَ أبو يَحْيى: وزعم سيفٌ أن أبا جعفرٍ قَالَ له: إن الاسمين الباقيين: يس، وطه.

وأشارت إلى أن لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء ‏وردت في القرآن الكريم، وهي: (الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، ‏والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، ‏والمدثر)، ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهي: (أحمد، ومحمد)، ومنها ما ورد ‏في السنة فقط، وهي: (الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ‏والمتوكل)، ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم: (المختار، والمصطفى، والشفيع، والمشفع، ‏والصادق، والمصدوق).

وواستدلت بما روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِي خَمْسَة أسْماءٍ: أَنا محمَّدٌ، وَأَنا أحْمَدٌ، وَأَنا الحاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وَأَنا المَاحِي الذِي يَمْحُو الله بِيَ الكُفْرَ، وَأَنا الْعاقِبُ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

ونقلت قول العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 518) في شرح الحديث السابق: [وفيه جواز التسمية بأكثر من واحد، قال ابن القيم: لكن تركه أولى؛ لأن القصد بالاسم التعريف والتمييز والاسم كاف، وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أسماءه كانت نعوتًا دالة على كمال المدح لم يكن إلا من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى لا للتعريف فحسب، (تتمة) قال المؤلف -يقصد السيوطي- في "الخصائص": من خصائصه أن له ألف اسم، واشتقاق اسمه من اسم الله تعالى، وأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا، وأنه سمي أحمد، ولم يسم به أحدٌ قبله].

ولفتت إلى أنه اهتم علماء الأمة رحمهم الله تعالى بإفراد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأليف، فأُلِّف في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مؤلفات، وفي "كشف الظنون" و"ذيليه" تسمية أربعة عشر كتابًا، وهي للأئمة: ابن دحية، والقرطبي، والرصاع، والسخاوي، والسيوطي، وابن فارس، وغيرهم، وقد طبع منها "الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة" للسيوطي، و"البهجة السنية في الأسماء النبوية" للسيوطي أيضًا.