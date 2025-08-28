8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الأمور التي تضمن للمؤمن منا خيري الدنيا والآخرة، وقد بيّنت السُنة المطهرة 8 أمور تضمن دعاء الملائكة لمن قام بها، وحث الشرع الشريف على المداومة عليها وهو ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

كيف تضمن دعاء الملائكة لك؟

يبحث عدد من الناس عن أبرز الأعمال التي تضمن دعاء الملائكة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أهم الأعمال التي تجلب لنا دعاء الملائكة الكرام ويمكن حصر أهم هذه الأعمال في 8 أشياء وهي على النحو التالي:

الصف الأول بالصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول". صحيح الجامع (1840) الجلوس في المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول : اللهمّ اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث". صحيح مسلم (٦٤٩). زيارة المريض، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل يعود مريضاً ممسياً، إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنّة، ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك، يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة). صحيح الجامع (5717) . زيارة الغير فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ رَجُلا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ). [صحيح مسلم (٢٥٦٧)]. الدعاء للغير بظهر الغيب فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل) صحيح مسلم (٢٧٣٢). تعليم الناس الخير، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير). [صحيح الجامع (1838). النوم على طهارة، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من بات طاهرًا، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرًا). صحيح ابن حبان (1051). السحور استعدادا للصيام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين). [صحيح ابن حبان (٣٤٦٧)، السلسلة الصحيحة (٣٤٠٩).

أدعية تجعل الملائكة تستغفر لك