8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
مسؤول أممي يدعو إلى خطوات جريئة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
الشرع: سوريا تعود لأبنائها وتفتح صفحة جديدة
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان
زيلينسكي: وفد أوكراني يزور واشنطن لبحث الضمانات الأمنية مع فريق ترامب
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
ديني

8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها

8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة
أحمد سعيد

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الأمور التي تضمن للمؤمن منا خيري الدنيا والآخرة، وقد بيّنت السُنة المطهرة 8 أمور تضمن دعاء الملائكة لمن قام بها، وحث الشرع الشريف على المداومة عليها وهو ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

كيف تضمن دعاء الملائكة لك؟

يبحث عدد من الناس عن أبرز الأعمال التي تضمن دعاء الملائكة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أهم الأعمال التي تجلب لنا دعاء الملائكة الكرام ويمكن حصر أهم هذه الأعمال في 8 أشياء وهي على النحو التالي:

  1. الصف الأول بالصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول". صحيح الجامع (1840)
  2. الجلوس في المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول : اللهمّ اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث". صحيح مسلم (٦٤٩).
  3. زيارة المريض، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل يعود مريضاً ممسياً، إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنّة، ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك، يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة). صحيح الجامع (5717) .
  4. زيارة الغير فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ رَجُلا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ). [صحيح مسلم (٢٥٦٧)].
  5. الدعاء للغير بظهر الغيب فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل) صحيح مسلم (٢٧٣٢).
  6. تعليم الناس الخير، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير). [صحيح الجامع (1838).
  7. النوم على طهارة، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من بات طاهرًا، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرًا). صحيح ابن حبان (1051).
  8. السحور استعدادا للصيام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين). [صحيح ابن حبان (٣٤٦٧)، السلسلة الصحيحة (٣٤٠٩).

أدعية تجعل الملائكة تستغفر لك

  • سبحان الله ولا حول ولآ قوة الآ بالله
  • لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون
  • سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
  • اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
  • استغفر الله العظيم التواب الرحيم أن يغفر ذنبي وذنب المسلمين والمسلمات والمؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين
  • الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته، الحمد لله الذى استسلم كل شىء لقدرته، الحمد لله الذى ذل كل شىء لعزته، الحمد لله الذى خضع كل شىء لملكه
  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام.. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.
رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

البابا تواضروس والأنبا بضابا

البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة لبحث قضايا الخدمة والرعاية .. صور

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

