أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم وضع الدعاء أو الأذان أو الآيات القرآنية نغمة للهاتف المحمول.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الدعاء لا حرج في اتخاذه نغمة للهاتف، لأنه كلام طيب ولا مانع شرعيا منه، موضحا أن الأمر في هذه الحالة يسير، أما بالنسبة للقرآن الكريم، فالأولى عدم جعله نغمة للهاتف، لأن القرآن نزل ليكون منهجًا لهداية الناس وإصلاح حياتهم، وليس وسيلة للتنبيه على المكالمات.

أمين الإفتاء: في حال وضع آية قرآنية على الهاتف ينبغي الحرص على تركها حتى تكتمل

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال وضع آية قرآنية على الهاتف، ينبغي الحرص على تركها حتى تكتمل الآية ولا تُقطع في منتصفها، لأن ذلك يُعد تقصيرًا في التعامل مع كلام الله تعالى.

وأكد أمين الإفتاء أن ارتباط المسلم بالقرآن أمر عظيم ومحمود، لكن ليس كل نية طيبة تصلح وسيلة للتطبيق، فالواجب مراعاة الأدب مع القرآن الكريم وتعظيم شأنه.

الأزهر: استخدام آيات القرآن للتنبيه في الهواتف الجوالة "مكروه"

قال الأزهر الشريف، إن استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها «مكروه».

وأوضح الأزهر الشريف أن ذلك الأمر مكروه لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن الكريم للابتذال والامتهان، بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في موضع لا يليق بها.

يذكر أن الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أطلقت منذ فترة مبادرة «أنت تسأل والأزهر يجيب» وذلك للرد على أهم التساؤلات التي ترد للصفحة.