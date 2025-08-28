انطلاق تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

انطلقت صباح اليوم، أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية، والتي تشمل: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، مشددًا على أن الأزهر الشريف حريص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان.

متابعة يومية لسير الأعمال

وأضاف أن مراكز التصحيح تم تجهيزها بالكامل لتوفير بيئة عمل مناسبة للمقدرين، مع متابعة يومية لسير الأعمال لحظة بلحظة، موضحًا أن القطاع لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تضمن إنجاز العمل دون الإخلال بجودة التصحيح ودقته.

الأزهر لا يدخر جهدًا

من جانبه، أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن ما يقارب ٨٠٠٠ مقدر للدرجات يشاركون في أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، موزعين على مختلف التخصصات الشرعية والعربية والثقافية.

وأشار إلى أن الأزهر لا يدخر جهدًا في تهيئة كل السبل التي تكفل تحقيق العدالة والشفافية الكاملة بين جميع الطلاب.



