مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

غدًا.. انطلاق تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

تنطلق أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، غدًا الخميس، بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية، والتي تشمل: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، مشددًا على أن الأزهر الشريف حريص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان.

وأضاف رئيس القطاع أن مراكز التصحيح تم تجهيزها بالكامل لتوفير بيئة عمل مناسبة للمقدرين، مع متابعة يومية لسير الأعمال لحظة بلحظة، موضحًا أن القطاع لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تضمن إنجاز العمل دون الإخلال بجودة التصحيح ودقته.

8000 مقدر للدرجات يشاركون في أعمال تصحيح الدور الثاني

من جانبه، أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن ما يقارب ٨٠٠٠ مقدر للدرجات يشاركون في أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، موزعين على مختلف التخصصات الشرعية والعربية والثقافية. 

وأشار إلى أن الأزهر لا يدخر جهدًا في تهيئة كل السبل التي تكفل تحقيق العدالة والشفافية الكاملة بين جميع الطلاب.

الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استجابة لصدى البلد.. رئيس الوزراء يوجه محافظ القاهرة بتوفير مساحات خضراء للمواطنين

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع عبثي.. والموقف الأوروبي والأمريكي مما يحدث في غزة غريب

حسام عبد الغفار

متحدث الصحة: جميع المهن الطبية يتم تكليفها بناء على الاحتياجات

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

طريقة عمل سلطة الحمص

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

