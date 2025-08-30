تدشين احتفالية السرد القرآني بأزهر الغربية تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"

في يوم يفيض بالروحانية والبركة، اجتمع أبناء الغربية الأزهرية، على مائدة القرآن الكريم ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"، بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ.

مائدة القران الكريم

وبمتابعة الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية وبحضور الشيخ أسامة البديوي إدارة شؤون القرآن بالمنطقة حيث تفقدوا مكتب عبد الفتاح الاروش بطنطا.

غرس روح الارتباط

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الارتباط بكتاب الله تعالى في نفوس الناشئة، من خلال جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عظمة السرد القرآني، ويُرسّخ قيم التلاوة والتدبر والتزكية، ويعزّز من دور المعاهد والمكاتب القرآنية في خدمة المجتمع.

غرس قيم التلاوة

وأكد الدكتور مجدي السعيد رئيس منطقة الغربية الأزهرية، بأن هذه المبادرة «تمثل صورة مضيئة من صور عناية الأزهر الشريف بكتاب الله، وحرصه على غرس قيم التلاوة والتدبر في نفوس أبنائه الطلاب»، مؤكدًا أن مشاركة طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ «تعكس الدور الريادي للأزهر في ترسيخ الهوية الدينية السليمة، وبناء أجيال مرتبطة بالقرآن الكريم».

وأضاف الدكتور سيف رجب قزامل، بأن المبادرة «موعد سنوي يجتمع فيه أهل القرآن لتعظيم كتاب الله، وإحياء سُنّة التلاوة المتدبّرة، وإطلاق طاقات الطلاب والناشئة في حلقاتٍ منتظمة تُتوَّج بإتمام السرد القرآني في يوم واحد»، مشيرًا إلى أن مشاركة المكاتب والمعاهد «تجسّد رسالة الأزهر في رعاية الحفظة وخدمة المجتمع، وتعزّز الروح الإيمانية والقيم الأخلاقية لدى أبنائنا».

مبادرة توعية

وتتواصل فعاليات المبادرة ومتابعتها على مدار اليوم داخل مكاتب ومعاهد المنطقة، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور في هذا الحدث القرآني المميّز.