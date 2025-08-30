قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
قرر أن يغادر.. نجوى كرم تكشف كواليس عدم استكمال الدويتو الغنائي مع محمد عبده
محافظات

تدشين احتفالية السرد القرآني بأزهر الغربية تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"

مبادرة توعية بالغربية
مبادرة توعية بالغربية
الغربية أحمد علي

في يوم يفيض بالروحانية والبركة، اجتمع أبناء الغربية الأزهرية، على مائدة القرآن الكريم ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"، بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ.

مائدة القران الكريم 

 وبمتابعة الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية وبحضور الشيخ أسامة البديوي إدارة شؤون القرآن بالمنطقة حيث تفقدوا مكتب عبد الفتاح الاروش بطنطا.

غرس روح الارتباط

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الارتباط بكتاب الله تعالى في نفوس الناشئة، من خلال جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عظمة السرد القرآني، ويُرسّخ قيم التلاوة والتدبر والتزكية، ويعزّز من دور المعاهد والمكاتب القرآنية في خدمة المجتمع.

غرس قيم التلاوة

وأكد الدكتور مجدي السعيد رئيس منطقة الغربية الأزهرية،  بأن هذه المبادرة «تمثل صورة مضيئة من صور عناية الأزهر الشريف بكتاب الله، وحرصه على غرس قيم التلاوة والتدبر في نفوس أبنائه الطلاب»، مؤكدًا أن مشاركة طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ «تعكس الدور الريادي للأزهر في ترسيخ الهوية الدينية السليمة، وبناء أجيال مرتبطة بالقرآن الكريم».

وأضاف الدكتور سيف رجب قزامل، بأن المبادرة «موعد سنوي يجتمع فيه أهل القرآن لتعظيم كتاب الله، وإحياء سُنّة التلاوة المتدبّرة، وإطلاق طاقات الطلاب والناشئة في حلقاتٍ منتظمة تُتوَّج بإتمام السرد القرآني في يوم واحد»، مشيرًا إلى أن مشاركة المكاتب والمعاهد «تجسّد رسالة الأزهر في رعاية الحفظة وخدمة المجتمع، وتعزّز الروح الإيمانية والقيم الأخلاقية لدى أبنائنا».

مبادرة توعية 

وتتواصل فعاليات المبادرة ومتابعتها على مدار اليوم داخل مكاتب ومعاهد المنطقة، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور في هذا الحدث القرآني المميّز.

احتفالية السرد القرآني ازهر الشريف بطنطا طلاب وطالبات الأزهر الشريف الغربية

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

منتخب تونس

الطرابلسي يعلن قائمة تونس لمواجهتي ليبيريا وغينيا الإستوائية في تصفيات المونديال

منتخب مصر للسلة

قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية للناشئين لكرة السلة

ايمن الرمادي

إعلامي يكشف الأقرب لتولي تدريب فريق بيراميدز خلفاً للكرواتي يورتشيتش

بالصور

صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

5 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل على الريق

طريقة عمل ملبن حلاوة المولد

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

