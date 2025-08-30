وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتابعان سير العمل بمشروعات حياة كريمة بالمحافظة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ومسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

جهود وزارة الإسكان والمرافق

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الغربية، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة الغربية، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والتي تتكون من ٢٤١ محطة مياه شرب بكمية مياه منتجه 990 ألف م٣/يوم، وشبكات وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالغربية، والتي تتكون من 358 محطة صرف صحي “معالجة وروافع”، وشبكات وخطوط انحدار، وغير ذلك، وتبلغ كمية مياه الصرف المعالجة ٨٤١ الف م 3 /يوم، بجانب مشروعات المناطق الساخنة والتي تشمل توسعات محطات واحلال وتجديد، وكذا متابعة عمل منظومة الورش المركزية للصيانة بالشركة، ومصادر التغذية الكهربائية للمحطات وأسطول معدات الشركة لمواجهة الأزمات.

تحسين خدمات المواطنين

كما تم استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتشمل مشروعات المد والتدعيم لشبكات مياه شرب، وإحلال وتجديد شبكات (نقل المرافق)، والخطوط الناقلة لمحطات المياه المرشحة، والمحطات الجديدة المرشحة، بجانب المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، واعادة تأهيل محطات صرف صحي، ودق الآبار ووحدات الحديد والمنجنيز.

مشروعات حياة كريمة

وتابع وزير الإسكان ومحافظ الغربية خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الغربية منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٥.

وأشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 10 مشروعات مياه شرب بطاقة (٣٠٠) ألف م3/يوم تتمثل في محطات وشبكات مياه، و ١٦٠ مشروع صرف صحي تشمل 17 محطة معالجة صرف صحي بطاقة (٣٤٤) ألف م3/يوم، و (143) مشروع صرف صحى شبكات وخطوط وروافع.

كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحى للهيئة بمبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بإجمالي عدد ( 23 ) مشروعا تشمل (3) محطات معالجة بطاقة ( 20 ) ألف م3/يوم و(20) مشروع صرف صحى شبكات وخطوط بتكلفة ١.٢٣٠ مليار جنيه، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف بالمبادرة الرئاسية”حياة كريمة” بالمرحلة الثانية بتكلفة 2.10 مليار جنيه، بجانب استعراض مشروعات الخطة الإستثمارية وتشمل محطة مياه بإجمالى طاقة انتاجية (43) ألف م3/يوم، و4 مشروعات استكمال شبكات مياه و(2) محطة معالجة صرف بطاقة (24) ألف م3/يوم، وعدد (2) مشروع استكمال صرف صحى المدن.

التعاون بين وزارة الاسكان ومحافظة الغربية

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الغربية في كافة ملفات عمل وزارة الإسكان، وإجراء حصر للاحتياجات الخاصة بالمحافظة فيما يخص شبكة مياه الشرب لتنفيذ عملية إحلال وتجديد لها مع مراعاة الكثافات الجديدة بالمحافظة.

تحسين جوده الحياة اليومية

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع ملفي مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يعكس حرص الدولة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل القرى والمراكز.

وأضاف المحافظ، أن حجم الجهود المبذولة في هذا القطاع يعكس الإرادة الحقيقية لتلبية مطالب المواطنين وتوفير خدمات آمنة ومستدامة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والشركات والهيئات التنفيذية لضمان إنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة وبأعلى معايير الجودة، بما يحقق رضا المواطنين ويواكب متطلبات التنمية الشاملة بالمحافظة.