فتح: نتنياهو يشن حرب إبادة متوازية على غزة والضفة الغربية

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن ما يجري اليوم في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، موضحًا أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تقود عمليات عسكرية ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف النمورة، في مداخلة عبر برنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الضفة الغربية تشهد بشكل متواصل اقتحامات واعتداءات من قوات الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات جنين وطولكرم ونابلس والخليل ورام الله وقلقيلية وأريحا، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءات تترافق مع هجمات يومية يشنها المستوطنون بحق القرى الفلسطينية تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن ما يحدث من تصعيد متعمد في الضفة والقطاع يعكس مخططًا إسرائيليًا لتقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته رغم كل الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحقه في كل مكان.