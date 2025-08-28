قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
أخبار العالم

اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة اسشهاد  8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ، أكدت وزارة الصحة في غزة أن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته ؛ مشيرة إلى أن  الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم .

وقالت الوزارة في بيان لها : نوعية الاصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات اضافية من الدم لإنقاذ الحياة .

وأضافت الوزارة  : تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته  بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية .

ووجهت وزارة الصحة  نداءً عاجلاً الى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

مستشفيات غزة جيش الاحتلال وزارة الصحة في غزة بنوك الدم نيران جيش الاحتلال

