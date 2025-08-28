اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ، أكدت وزارة الصحة في غزة أن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته ؛ مشيرة إلى أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم .

وقالت الوزارة في بيان لها : نوعية الاصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات اضافية من الدم لإنقاذ الحياة .

وأضافت الوزارة : تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية .

ووجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً الى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.