وزير الإسكان يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي بالغربية

واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما التفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي، بطاقة تصميمية 10 ألف متر مكعب يوميًا ومخطط لها أن تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تخدم 9 قرى تصب عليها خدمات الصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

رئيس قطاع الموازنة العامة: التحول الرقمي ساعدنا فى اتخاذ قرارات لحظية سليمة وزير الإسكان ومحافظ يتفقدان محطة مياه نهطاي الارتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشمل المشروع محطات الرفع، شبكات الانحدار، وخطوط الطرد، بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لما يقارب 100 ألف نسمة من سكان القرى: دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، كفر نواي، كفر شاهين، حنون، كفر غازي، كفر شمارة، كفر سنبو، وكفر إسماعيل.

ويبلغ طول شبكات الانحدار بالمشروع 134 كيلومترًا، بينما تمتد خطوط الطرد لمسافة 23.5 كيلومترًا، وقد تم الانتهاء من الأعمال الأساسية بالمشروع وجارٍ التسليم الابتدائي لمحطة المعالجة.

وتضمنت أعمال توسعات المحطة: المدخل والمصافي، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض التهوية، غرف التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحمأة الابتدائية، مباني الكهرباء والتوليد والكلور، محطات رفع الحمأة المعادة والزائدة، أحواض تركيز وتجفيف الحمأة، حوض التلامس.