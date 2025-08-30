قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة مياه سندبسط الإرتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

جولة وزير الإسكان والمرافق
جولة وزير الإسكان والمرافق
الغربية أحمد علي

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، محطة مياه سندبسط الإرتوازية، إحدى محطات مبادرة “حياة كريمة” بمركز زفتى، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

جولة وزير الإسكان 

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الغربية إلى شرح توضيحي من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول المحطة والبيانات الفنية الخاصة بها، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات المنفذة لضمان تحسين مستوى الخدمة، حيث تبلغ المساحة الكلية للمحطة 1856 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 7776 مترًا مكعبًا يوميًا، فيما يبلغ متوسط الطاقة الفعلية 6048 مترًا مكعبًا يوميًا، وتخدم المحطة نحو 40 ألف نسمة من سكان قرية سندبسط والعزب التابعة، عبر شبكات بطول 65 كيلومترًا.

حل مشكلات المواطنين 

وتضم المحطة 3 آبار ارتوازية بعد زيادة عدد الآبار بنسبة 66.6%، وخزانًا علويًا بسعة 100 متر مكعب، وعدد طلمبات (وحدات رفع)، بالإضافة إلى محطة لمعالجة الحديد والمنجنيز، ومولد كهرباء احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، مع اعتماد محطة زفتى المرشحة كمصدر بديل للتغذية بالمياه.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الموقع العام والمبنى الإداري للمحطة، وإعادة تأهيل الخزان العلوي، ورفع الطاقة التصميمية بنسبة 324% من 2400 متر مكعب يوميًا إلى 7776 مترًا مكعبًا يوميًا، وإنشاء محطة لمعالجة الحديد والمنجنيز، وتنفيذ شبكات بطول 25 كيلومترًا لتوسيع نطاق الخدمة وتغطية جميع المناطق المستهدفة بكفاءة.

تحسين خدمات المواطنين 

وتتم أعمال التطوير والتوسعات بواسطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

