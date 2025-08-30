محافظ الغربية يستقبل وزير الإسكان لمتابعة مشروعات “حياة كريمة” بقرى زفتى

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته الأولى لعروس الدلتا، والتي تتضمن جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرى مركز زفتى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

جولة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ورحب محافظ الغربية بالوزير مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة الكبير بمحافظة الغربية، وخاصة مركز زفتى الذي يشهد أكبر تدخل تنموي ضمن المشروع القومي “حياة كريمة”، مشددًا على أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذه المشروعات متابعة دقيقة ومستمرة لضمان سرعة الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة.

التعاون المستمر لخدمة المواطنين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن المرحلة الحالية يعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بأبناء الغربية، وتترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

مشروعات مياه الصرف

ومن جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال والتنسيق المستمر، مؤكدًا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقرى زفتى ضمن “حياة كريمة” تحظى بمتابعة مباشرة من الوزارة، باعتبارها من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.