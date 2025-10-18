أحمد الغامدي: تعادل الاتحاد بطعم الخسارة وسأقاتل لاستعادة مكاني في التشكيل

في أول ظهور له بقميص اتحاد جدة بعد غياب دام عامًا كاملًا، عبّر لاعب الوسط أحمد الغامدي عن خيبة أمله من تعادل فريقه أمام الفيحاء، مؤكدًا أن النتيجة كانت "تعادلًا بطعم الهزيمة" بالنظر إلى طموحات العميد وجماهيره في تحقيق الفوز.

وقال الغامدي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين: "بالنسبة لي التعادل كان بطعم الخسارة، لأن الاتحاد نادٍ كبير مع كامل الاحترام للفيحاء، هدفنا كان الفوز بالثلاث نقاط، لكننا لم نوفق في تحقيقه داخل الملعب".

وأضاف اللاعب المتوَّج بجائزة رجل المباراة: "المدرب طلب مني أن أساعد الفريق دفاعيًا وهجوميًا، وحاولت تنفيذ التعليمات وتقديم كل ما لدي من أجل الفوز، لكن للأسف خرجنا بنقطة فقط".

الغامدي الذي عاد إلى التسجيل بعد غياب طويل، وصف لحظة الهدف بأنها "لحظة مؤثرة للغاية"، موضحًا: "كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لي، لم ألعب خلالها أي مباراة في الدوري مع الاتحاد، لكن ثقتي بنفسي وبالفريق لم تهتز أبدًا. أنا سعيد أنني تمكنت من التسجيل في أول دقيقة من مشاركتي بعد العودة".

كما وجّه شكره للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على منحه فرصة المشاركة قائلًا: "أشكر المدرب على ثقته، وسأواصل القتال من أجل الاتحاد وجماهيره، هدفنا القادم هو استعادة نغمة الانتصارات سريعًا".

عودة الغامدي كانت لافتة، إذ شارك في الدقيقة 63 وسجل التعادل بعد دقيقة واحدة فقط برأسية مميزة إثر عرضية متقنة من موسى ديابي، مقدمًا أداءً قويًا في وسط الملعب أعاد له ثقة الجماهير والمدرب معًا.

ولم يكتفِ الغامدي بالهدف، بل صنع أكثر من فرصة محققة، أبرزها التمريرة التي منحت كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 88، إلا أن الفرنسي أضاعها لتفقد كتيبة كونسيساو فرصة تحقيق الفوز الأول تحت قيادته.

وكانت المباراة بمثابة الانطلاقة الرسمية للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان، حيث خرج بتعادل غير مرضٍ لجماهير الفريق رغم التحسن الواضح في الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الفيحاء إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.

ويستعد الاتحاد لخوض اختبارين غاية في الصعوبة خلال الفترة المقبلة، إذ يواجه الهلال في كلاسيكو الجولة السادسة من الدوري يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي النصر في 28 أكتوبر ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهتين ستحددان ملامح المرحلة المقبلة من مشروع كونسيساو الجديد.