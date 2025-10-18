قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الغامدي: تعادل الاتحاد بطعم الخسارة وسأقاتل لاستعادة مكاني في التشكيل

أحمد الغامدي
أحمد الغامدي
إسلام مقلد

في أول ظهور له بقميص اتحاد جدة بعد غياب دام عامًا كاملًا، عبّر لاعب الوسط أحمد الغامدي عن خيبة أمله من تعادل فريقه أمام الفيحاء، مؤكدًا أن النتيجة كانت "تعادلًا بطعم الهزيمة" بالنظر إلى طموحات العميد وجماهيره في تحقيق الفوز.

وقال الغامدي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين: "بالنسبة لي التعادل كان بطعم الخسارة، لأن الاتحاد نادٍ كبير مع كامل الاحترام للفيحاء، هدفنا كان الفوز بالثلاث نقاط، لكننا لم نوفق في تحقيقه داخل الملعب".

وأضاف اللاعب المتوَّج بجائزة رجل المباراة: "المدرب طلب مني أن أساعد الفريق دفاعيًا وهجوميًا، وحاولت تنفيذ التعليمات وتقديم كل ما لدي من أجل الفوز، لكن للأسف خرجنا بنقطة فقط".

الغامدي الذي عاد إلى التسجيل بعد غياب طويل، وصف لحظة الهدف بأنها "لحظة مؤثرة للغاية"، موضحًا: "كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لي، لم ألعب خلالها أي مباراة في الدوري مع الاتحاد، لكن ثقتي بنفسي وبالفريق لم تهتز أبدًا. أنا سعيد أنني تمكنت من التسجيل في أول دقيقة من مشاركتي بعد العودة".

كما وجّه شكره للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على منحه فرصة المشاركة قائلًا: "أشكر المدرب على ثقته، وسأواصل القتال من أجل الاتحاد وجماهيره، هدفنا القادم هو استعادة نغمة الانتصارات سريعًا".

عودة الغامدي كانت لافتة، إذ شارك في الدقيقة 63 وسجل التعادل بعد دقيقة واحدة فقط برأسية مميزة إثر عرضية متقنة من موسى ديابي، مقدمًا أداءً قويًا في وسط الملعب أعاد له ثقة الجماهير والمدرب معًا.

ولم يكتفِ الغامدي بالهدف، بل صنع أكثر من فرصة محققة، أبرزها التمريرة التي منحت كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 88، إلا أن الفرنسي أضاعها لتفقد كتيبة كونسيساو فرصة تحقيق الفوز الأول تحت قيادته.

وكانت المباراة بمثابة الانطلاقة الرسمية للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد بعد توليه المهمة خلفًا للفرنسي لوران بلان، حيث خرج بتعادل غير مرضٍ لجماهير الفريق رغم التحسن الواضح في الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الفيحاء إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع.

ويستعد الاتحاد لخوض اختبارين غاية في الصعوبة خلال الفترة المقبلة، إذ يواجه الهلال في كلاسيكو الجولة السادسة من الدوري يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي النصر في 28 أكتوبر ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهتين ستحددان ملامح المرحلة المقبلة من مشروع كونسيساو الجديد.

اتحاد جدة أحمد الغامدي الفيحاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

الطلاق

نيفين وجيه: بعض السيدات تطلب الطلاق بعد وفاة والدها من أجل المعاش

أحمد مراد

أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو

طفل

هالة مكرم: الطفل أول المتضررين حال تفكيك الأسرة

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد