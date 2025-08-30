قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
تخدم 9 قرى بزفتى.. وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي

وزير الإسكان والمرافق في جولة بالغربية
وزير الإسكان والمرافق في جولة بالغربية
الغربية أحمد علي

واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما التفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي، بطاقة تصميمية 10 ألف متر مكعب يوميًا ومخطط لها أن تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تخدم 9 قرى تصب عليها خدمات الصرف الصحي، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

جهود محافظ الغربية 

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشمل المشروع محطات الرفع، شبكات الانحدار، وخطوط الطرد، بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لما يقارب 100 ألف نسمة من سكان القرى: دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، كفر نواي، كفر شاهين، حنون، كفر غازي، كفر شمارة، كفر سنبو، وكفر إسماعيل.

ويبلغ طول شبكات الانحدار بالمشروع 134 كيلومترًا، بينما تمتد خطوط الطرد لمسافة 23.5 كيلومترًا، وقد تم الانتهاء من الأعمال الأساسية بالمشروع وجارٍ التسليم الابتدائي لمحطة المعالجة.

توسعات محطة 

وتضمنت أعمال توسعات المحطة: المدخل والمصافي، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض التهوية، غرف التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحمأة الابتدائية، مباني الكهرباء والتوليد والكلور، محطات رفع الحمأة المعادة والزائدة، أحواض تركيز وتجفيف الحمأة، حوض التلامس.

اخبار محافظة الغربية جولة وزير الإسكان تحسين خدمات المواطنين زفتي

