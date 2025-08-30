قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما التفقدية بمركز زفتى، بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بطاقة ١٠ ألاف متر مكعب يوميًا، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي عن المشروع من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول المحطة وأعمال التوسعات المنفذة بها، حيث تعمل بطاقة 20000 م3/يوم وجار تنفيذ توسعات لتصل طاقتها لـ 30000م3/يوم  وتخدم حوالي 80 ألف نسمة في ثلاث قرى هي سندبسط وكوبري العشرة وعزبة الست جلفدان، عبر شبكات انحدار بطول 66 كيلومترًا وخطوط طرد بطول 4 كيلومترات.

ويتكون المشروع من محطات ووحدات متكاملة تشمل المدخل والمصافي، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض التهوية، غرف التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحمأة الابتدائية، مبنى نوافخ الهواء، مبنى الكهرباء، مبنى التوليد، مبنى الكلور، محطة رفع الحمأة المعادة والزائدة، أحواض تركيز الحمأة، محطة رفع الحمأة المركزية، أحواض تجفيف الحمأة، حوض التلامس، وخط السيب، بما يتيح للمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية وتغطية القرى المستهدفة بالكامل.

وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وتجري حاليًا تجارب التشغيل لضمان جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها.

ويهدف المشروع إلى توصيل خدمات الصرف الصحي بشكل كامل للمناطق المستهدفة، وتحسين جودة المرافق المقدمة للمواطنين، بما يضمن بيئة صحية وآمنة ومستدامة، ويعكس حرص الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وفي ختام الجولة، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الغربية بشأن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بالمحافظة وتوفر لهم حياة كريمة.

من جانبه، تقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالشكر للوزير على زيارته وحرصه على متابعة سير المشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة والوزارة يثمر عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

المهندس شريف الشربيني الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حياة كريمة القيادة السياسية اخبار مصر مال واعمال لهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات واصابات

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

ليلى زاهر وزوجها

شكرا على دعمك اللي مفيش زيه.. هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته

افتتاح مهرجان المسرح التجريبي

الأول من سبتمبر.. افتتاح الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي| تفاصيل

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف يتصدر وصدمة ياسمين رئيس

بالصور

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض العظام والأسنان والمسالك البولية

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد