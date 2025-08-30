قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ يتفقدان محطة مياه نهطاي الارتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

آية الجارحي

عقب اجتماعهما بمقر المحافظة، استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما الميدانية بمركز زفتى اليوم السبت، بتفقد محطة مياه نهطاي الارتوازية المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال التطوير التي شهدتها المحطة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، ونواب البرلمان عن المحافظة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، والشركات المنفذة.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول البيانات العامة والفنية للمحطة، والتي تبلغ مساحتها الكلية 1128 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، ومتوسط طاقة فعلية 2404 متر مكعب يوميًا، فيما يخدم المشروع نحو 21 ألف نسمة من قرية نهطاي وقرية الغايدة وعدد من العزب المجاورة، عبر شبكات تغذية يبلغ طولها 26 كيلومترًا.

وتضم المحطة 4 آبار ارتوازية بعمق 100 متر، وخزانًا علويًا بسعة 100 متر مكعب، بالإضافة إلى 6 وحدات رفع، ومولد كهرباء احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، مع اعتماد محطة زفتى المرشحة كمصدر بديل للتغذية بالمياه. كما تم تعديل خطوط الطرد من 6 بوصة إلى 8 بوصة لزيادة كفاءة التشغيل.

وشملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمحطة رفع كفاءة الموقع العام والمبنى الإداري، وإعادة تأهيل الخزان العلوي، ورفع الطاقة التصميمية بنسبة 105% من 2400 إلى 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، وزيادة عدد الآبار بنسبة 25% بعد إضافة بئر غاطسة جديدة بمتوسط طاقة إنتاجية 1300 متر مكعب يوميًا. 

وأسهمت هذه الأعمال في رفع نصيب الفرد من المياه اليومية بنسبة 100% بالإضافة إلى زيادة أطوال الشبكات بنسبة 30% بعد أعمال المد والتدعيم من 20 إلى 26 كيلومترًا.

الإسكان محافظ الغربية مشروعات المبادرة حياة كريمة" المياه الطاقة المبادرة الرئاسية

