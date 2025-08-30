قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى

مشروعات تنموية في الغربية
الغربية أحمد علي

اختتم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولتهما التفقدية بمركز زفتى، بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بطاقة ١٠ ألاف متر مكعب يوميًا، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

جهود محافظ الغربية 

واستمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي عن المشروع من مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول المحطة وأعمال التوسعات المنفذة بها، حيث تعمل بطاقة 20000 م3/يوم وجار تنفيذ توسعات لتصل طاقتها لـ 30000م3/يوم  وتخدم حوالي 80 ألف نسمة في ثلاث قرى هي سندبسط وكوبري العشرة وعزبة الست جلفدان، عبر شبكات انحدار بطول 66 كيلومترًا وخطوط طرد بطول 4 كيلومترات.

ويتكون المشروع من محطات ووحدات متكاملة تشمل المدخل والمصافي، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض التهوية، غرف التوزيع، أحواض الترسيب النهائي، محطة رفع الحمأة الابتدائية، مبنى نوافخ الهواء، مبنى الكهرباء، مبنى التوليد، مبنى الكلور، محطة رفع الحمأة المعادة والزائدة، أحواض تركيز الحمأة، محطة رفع الحمأة المركزية، أحواض تجفيف الحمأة، حوض التلامس، وخط السيب، بما يتيح للمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية وتغطية القرى المستهدفة بالكامل.

دعم المشروعات الخدمية 

وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وتجري حاليًا تجارب التشغيل لضمان جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها.

ويهدف المشروع إلى توصيل خدمات الصرف الصحي بشكل كامل للمناطق المستهدفة، وتحسين جودة المرافق المقدمة للمواطنين، بما يضمن بيئة صحية وآمنة ومستدامة، ويعكس حرص الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وفي ختام الجولة، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الغربية بشأن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بالمحافظة وتوفر لهم حياة كريمة.

من جانبه، تقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالشكر للوزير على زيارته وحرصه على متابعة سير المشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة والوزارة يثمر عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جولة وزير الإسكان زفتي حياة كريمة

