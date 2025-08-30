خلال جولة مفاجئة..وكيل صحة قنا يُحيل المتغيبين بوحدة الغربى بهجورة للتحقيق

قرر الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إحالة المتغيبين بوحدة الغربي بهجورة بنجع حمادى، للتحقيق الفوري لعدم إلتزامهم بالتواجد خلال ساعات العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوحدة الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، لمراجعة سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وتبين خلالها غياب عدد من الأطقم الطبية داخل الوحدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، مدير الإدارة الصحية بمتابعة إلتزام الفريق الطبي بشكل دوري من خلال فرق الإشراف بالإدارة الصحية وعمل تقرير كامل عن نشاط الوحدة وترددها لعرضه عليه لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الخدمات.

وأكدصادق، استمرار جولات المرور المفاجئة على المنافذ الطبية المختلفة لرصد أي تقصير أو معوقات مع تطبيق إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لضمان خدمة طبية تليق بأبناء المحافظة.



وفى سياق آخر أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء 13 عملية رمد منها 10عمليات إزالة المياه البيضاء بتقنية الفاكو، بالإضافة إلي 3 حالات حقن للشبكية في يوم استثنائي اليوم الجمعة.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي حرص المديرية على تطوير المنظومة الصحية بقنا من خلال تحسين البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى تطوير الكوادر الطبية لتعزيز جودة الخدمات وتقديمها بمعايير طبية عالية.

وأوضح صادق، بأن العمليات أُنجزت بجهود فريق طبي متميز بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى والدكتور أحمد الخضيري نائب مدير المستشفي وبمشاركة الدكتور محمد علي أخصائي الرمد وأطقم التمريض المتميزين داليا مرتضى أحمد،ريهام عبده مطاوع، ميادة سيد،حنان محمد أبوالمجد، منار ثابت أحمد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي هذه الخطوة تندرج ضمن خطة موسعة للقضاء على قوائم الإنتظار وتوفير رعاية صحية شاملة وسريعة للمواطنين بالتوازي مع إستراتيجية الدولة لتحديث المستشفيات وتعزيز الخدمات العلاجية والرقمية.





