قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال جولة مفاجئة..وكيل صحة قنا يُحيل المتغيبين بوحدة الغربى بهجورة للتحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة بقنا
جولة وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

قرر الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إحالة المتغيبين بوحدة الغربي بهجورة بنجع حمادى، للتحقيق الفوري لعدم إلتزامهم بالتواجد خلال ساعات العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوحدة الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، لمراجعة سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وتبين خلالها غياب عدد من الأطقم الطبية داخل الوحدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، مدير الإدارة الصحية بمتابعة إلتزام الفريق الطبي بشكل دوري من خلال فرق الإشراف بالإدارة الصحية وعمل تقرير كامل عن نشاط الوحدة وترددها لعرضه عليه لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين الخدمات.

وأكدصادق، استمرار جولات المرور المفاجئة على المنافذ الطبية المختلفة لرصد أي تقصير أو معوقات مع تطبيق إجراءات حاسمة تجاه المخالفين لضمان خدمة طبية تليق بأبناء المحافظة.
 

وفى سياق آخر أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء 13 عملية رمد منها 10عمليات إزالة المياه البيضاء بتقنية الفاكو، بالإضافة إلي 3 حالات حقن للشبكية في يوم استثنائي اليوم الجمعة.
 

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي حرص المديرية على تطوير المنظومة الصحية بقنا من خلال تحسين البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى تطوير الكوادر الطبية لتعزيز جودة الخدمات وتقديمها بمعايير طبية عالية.

وأوضح صادق، بأن العمليات أُنجزت بجهود فريق طبي متميز بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى والدكتور أحمد الخضيري نائب مدير المستشفي وبمشاركة الدكتور محمد علي أخصائي الرمد وأطقم التمريض المتميزين داليا مرتضى أحمد،ريهام عبده مطاوع، ميادة سيد،حنان محمد أبوالمجد، منار ثابت أحمد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي هذه الخطوة تندرج ضمن خطة موسعة للقضاء على قوائم الإنتظار وتوفير رعاية صحية شاملة وسريعة للمواطنين بالتوازي مع إستراتيجية الدولة لتحديث المستشفيات وتعزيز الخدمات العلاجية والرقمية.



 

قنا وحدة الغربي بهجورة نجع حمادى وزارة الصحة تطوير المنظومة الصحية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة

ترشيحاتنا

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد