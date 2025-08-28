قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات صارمة على روسيا
بنيران صديقة.. مصرع مزارع بطلقات نارية في قنا

لقى مزارع مصرعه بطلقات نارية على يد أشخاص ينتمون له بصلة قرابة نتيجة خلافات بينهما في قرية دراو بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص بطلقات نارية، في قرية دراو التابعة لمركز نقادة، نتيجة خلافات مع أقاربه.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى بطوخ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن، جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإحالتهم للجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

