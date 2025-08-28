بنيران صديقة.. مصرع مزارع بطلقات نارية في قنا

لقى مزارع مصرعه بطلقات نارية على يد أشخاص ينتمون له بصلة قرابة نتيجة خلافات بينهما في قرية دراو بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص بطلقات نارية، في قرية دراو التابعة لمركز نقادة، نتيجة خلافات مع أقاربه.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى بطوخ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن، جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإحالتهم للجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.