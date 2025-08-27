تموين قنا: تحرير 215 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 215 محضرًا متنوعًا.

وتابع القط، أبرزها:124 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 14 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، محضر لتجميع 513 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، 43 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن الخبز.



وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.