صحة قنا: اعتماد 3 وحدات صحية جديدة طبقا لمعايير الجودة الوطنية

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح منظومة الرعاية الأساسية بالمحافظة في اعتماد 3 وحدات طب أسرة ضمن منظومة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذهم معايير الاعتماد والجودة المقررة لذلك.

وأشار صادق، إلى حصول مركز طب أسرة العركي بمركز فرشوط، ووحدة طب أسرة الكلالسة بمركز قوص، ووحدة طب الأسرة بالشعراني في مركز قوص على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في تطبيق معايير الجودة الوطنية بهدف تقديم خدمات دقيقة وفعالة تُلبي احتياجات المواطنين بما يحقق رؤية الدولة في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة لأبناء المحافظة وبما يرسخ مفاهيم الجودة الشاملة وتحقق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأوضح صادق، أن تلك الوحدات تقدم حزمة متميزة من الخدمات الطبية الهامة ومنها خدمات الطوارئ والتحاليل الطبية وخدمات الأسنان وتنظيم الأسرة والمبادرات ومتابعة الأطفال والحوامل.

وقدم وكيل وزارة الصحة بقنا، الشكر والتقدير لفريق الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية وفريق الاعتماد بالمديرية، وفريق إدارة فرشوط بقيادة الدكتور عمرو النحاس، مدير إدارة فرشوط الصحية وبالشكر والتقدير لفريق إدارة قوص بقيادة الدكتور أحمد صبحي، مدير إدارة قوص الصحية، على ما بذلوه من جهد في تحقيق هذا الاعتماد.





