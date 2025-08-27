محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل | صور

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد ومسؤولي مديرية الإسكان والشركة المنفذة وكافة القطاعات المعنية.

وتضمن الاجتماع، عرضًا تفصيليًا لأعمال التنفيذ بمختلف القطاعات شملت الكهرباء والزراعة والإسكان والري وغيرها وذلك لمناقشة ما تم إنجازه على أرض الواقع ومراجعة الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع تمهيدًا لافتتاحه رسمياً.

وشدّد محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة مؤكدًا أن المشروع لن يقتصر على تحسين المشهد البصري للمدينة فحسب بل سيكون نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية ومتنفسًا ترفيهيًا وثقافيًا يخدم أبناء المحافظة وزوّارها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل يعد من أبرز المشروعات التنموية والحضارية التي تشهدها محافظة قنا في إطار الجمهورية الجديدة حيث يجمع بين تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتوفير متنفس حضاري وثقافي يعزز من فرص الاستثمار السياحي ويعكس تاريخ قنا العريق ورؤيتها المستقبلية.

ووجّه عبدالحليم، مديرية الزراعة وإدارة البيئة ومجلس مدينة قنا بالتنسيق الكامل لاختيار أنواع الأشجار والشتلات المستخدمة في أعمال التشجير بما يتماشى مع الهوية البصرية للمكان لافتاً إلى أن أعمال التشجير تمثل عنصرا أساسيا لإبراز المظهر الحضاري للمشروع وكذلك كلف وزارة الري بتطهير مجرى نهر النيل على طول امتداد الكورنيش بما يضمن تحسين المشهد العام وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع

وكلف محافظ قنا، إدارة التخطيط العمراني بالتعاون مع مجلس مدينة قنا لاختيار أنسب موقع لإقامة نصب تذكاري يجسد اسهامات أبناء قنا البارزة فى كافة المجالات.