قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع قيادات التضامن الاجتماعي سُبل دعم الأسر الأولى بالرعاية |صور

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، آليات تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا، مع مديري الإدارات الاجتماعية والفنية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو تهامي، وكيل المديرية.

وأكد محافظ قنا أن لدى المحافظة رؤية واضحة وخطة عمل تستهدف بناء مجتمع أفضل ترتكز على مفهوم القيادة والعمل بروح الفريق، ومتابعة مؤشرات الأداء ورضا المواطنين عن مستوى الخدمات، مشدداً على ضرورة متابعة التوزيع الجغرافي للمناطق المحرومة من الخدمات، وتوثيق قصص النجاح للاستفادة منها كنماذج عملية.

وأشار “عبدالحليم”، إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً دعمه الكامل لجهودها في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، ولا سيما المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

كما وجّه محافظ قنا، بضرورة تطوير أساليب العمل، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين، مع تسهيل إجراءات برامج "تكافل وكرامة" بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسهولة.

وشدّد عبدالحليم، على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للرائدات الريفيات، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأعرب مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المتواصل لقطاع التضامن الاجتماعي وحرصه على تعزيز دور المديرية في خدمة الفئات المستحقة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير جودة الخدمات وضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

قنا الأسر الأولى بالرعاية الخدمات الاجتماعية المشروعات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب

ما حكم جلوس الزوجة أمام أعمامها دون حجاب؟.. الإفتاء تجيب

الوسواس القهري

هل الوسواس القهري كان موجوداً في عهد النبي؟ عالم أزهري يجيب

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة

هل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟.. الإفتاء: 3 أمور مشروعة

بالصور

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد