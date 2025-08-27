محافظ قنا يبحث مع قيادات التضامن الاجتماعي سُبل دعم الأسر الأولى بالرعاية |صور

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، آليات تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا، مع مديري الإدارات الاجتماعية والفنية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعمرو تهامي، وكيل المديرية.

وأكد محافظ قنا أن لدى المحافظة رؤية واضحة وخطة عمل تستهدف بناء مجتمع أفضل ترتكز على مفهوم القيادة والعمل بروح الفريق، ومتابعة مؤشرات الأداء ورضا المواطنين عن مستوى الخدمات، مشدداً على ضرورة متابعة التوزيع الجغرافي للمناطق المحرومة من الخدمات، وتوثيق قصص النجاح للاستفادة منها كنماذج عملية.

وأشار “عبدالحليم”، إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً دعمه الكامل لجهودها في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، ولا سيما المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

كما وجّه محافظ قنا، بضرورة تطوير أساليب العمل، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين، مع تسهيل إجراءات برامج "تكافل وكرامة" بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسهولة.

وشدّد عبدالحليم، على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للرائدات الريفيات، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأعرب مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المتواصل لقطاع التضامن الاجتماعي وحرصه على تعزيز دور المديرية في خدمة الفئات المستحقة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير جودة الخدمات وضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.