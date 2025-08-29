صحة قنا: إجراءات ملزمة للقطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية وخفض القيصرية

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الوزارة أصدرت حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، والتي تهدف لتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبياً، استناداً إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري.

وأوضح صادق، بأن هذه الإجراءات تتضمن، إلزام المنشآت بتقديم تقارير إحصائية شهرية تفصيلية تتضمن إجمالي عدد الولادات، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها حسب نظام "روبسون"، تحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية اعتماداً على بيانات أداة "البارتوجرام" التي تراقب مراحل المخاض بدقة، رصد التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ الإجراءات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي بدء تطبيق هذه المنظومة بنهاية الشهر الجاري، مع متابعة مستمرة من مديرة الشؤون الصحية بقنا لتقييم الأداء، وذلك بالتنسيق بين فرق تنظيم الأسرة والعلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية لتنفيذ تلك التوصيات الوزارية.

وأضاف صادق، بأنه جرى وضع خطة تدريب للفرق الطبية على استخدام أدوات "روبسون" والبارتوجرام لضمان التدخل السليم والشفافية في توثيق حالات الولادة، واستخدام السجلات الإلكترونية لتسهيل تحليل البيانات ومراقبة الالتزام بالمعايير.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن هذه الخطوات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، والتي تهدف لحماية صحة الأم والجنين، ورفع جودة الرعاية الصحية في القطاع الخاص، داعياً كافة المنشآت الطبية الخاصة للتعاون الكامل مع المديرية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والأطفال في المحافظة.