قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنيه من الجيم
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: إجراءات ملزمة للقطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية وخفض القيصرية

وكيل وزارة الصحة بقنا
وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الوزارة أصدرت حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، والتي تهدف لتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبياً، استناداً إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري. 

وأوضح صادق، بأن هذه الإجراءات تتضمن، إلزام المنشآت بتقديم تقارير إحصائية شهرية تفصيلية تتضمن إجمالي عدد الولادات، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها حسب نظام "روبسون"، تحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية اعتماداً على بيانات أداة "البارتوجرام" التي تراقب مراحل المخاض بدقة، رصد التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ الإجراءات. 

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي بدء تطبيق هذه المنظومة بنهاية الشهر الجاري، مع متابعة مستمرة من مديرة الشؤون الصحية بقنا لتقييم الأداء، وذلك بالتنسيق بين فرق تنظيم الأسرة والعلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية لتنفيذ تلك التوصيات الوزارية.

 وأضاف صادق، بأنه جرى وضع خطة تدريب للفرق الطبية على استخدام أدوات "روبسون" والبارتوجرام لضمان التدخل السليم والشفافية في توثيق حالات الولادة، واستخدام السجلات الإلكترونية لتسهيل تحليل البيانات ومراقبة الالتزام بالمعايير. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن هذه الخطوات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، والتي تهدف لحماية صحة الأم والجنين، ورفع جودة الرعاية الصحية في القطاع الخاص، داعياً كافة المنشآت الطبية الخاصة للتعاون الكامل مع المديرية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والأطفال في المحافظة.

قنا وزارة الصحة صحة قنا الولادة الطبيعية العمليات القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد