قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام قنا يفتتح مسجد الشيخ شعيب بقرية هو بنجع حمادي

افتتاح مسجد الشيخ شعيب بنجع حمادى
افتتاح مسجد الشيخ شعيب بنجع حمادى
يوسف رجب

افتتح اللواء سامي، علام السكرتير العام لمحافظة قنا، نائباً عن المحافظ، مسجد الشيخ شعيب بقرية "هـو" التابعة لمركز نجع حمادي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التي تمت بالجهود الذاتية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ضمن خطة الوزارة لتطوير وتجديد المساجد بمختلف مراكز المحافظة بما يتناسب مع قدسية بيوت الله ويوفر بيئة ملائمة للمصلين لأداء شعائرهم الدينية.

شهد الافتتاح حضور اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعمر عبده، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد حمدي، مفتش منطقة أوقاف نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف نجع حمادى.

وعقب مراسم الافتتاح أدى الحضور صلاة الجمعة واستمعوا إلى خطبة بعنوان سماحة الإسلام وأثرها على الفرد والمجتمع ألقاها الشيخ عبدالله حارث، مدير الإرشاد الدينى بالمديرية، حيث تناول خلالها دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى التسامح وما يترتب عليها من آثار إيجابية تعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي. 

وأعرب السكرتير العام لمحافظة قنا، عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل المبارك ويجعله في ميزان حسنات القائمين عليه، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعمير دور العبادة وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين فضلا عن الدور التوعوي للمساجد في نشر قيم الاعتدال والوسطية.

وأوضح الشيخ محمد زكى يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن مسجد الشيخ شعيب تم ترميمه وصيانته بالجهود الذاتية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف علي مساحة إجمالية بلغت 300 متر مربع وبتكلفة مالية بلغت 100 ألف جنيه.

قنا مسجد الشيخ شعيب مركز نجع حمادي أوقاف نجع حمادى أخبار قنا وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي

من ساحات القتال إلى التخلص من حياتهم.. محاربو إسرائيل القدامى يواجهون أشباح الحرب

أسلحة - ارشيفي

الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثالثة من السلاح في لبنان

ارشيفي

الجيش البولندي يقرر وقف تحليق مقاتلات اف-16

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد