سكرتير عام قنا يفتتح مسجد الشيخ شعيب بقرية هو بنجع حمادي

افتتح اللواء سامي، علام السكرتير العام لمحافظة قنا، نائباً عن المحافظ، مسجد الشيخ شعيب بقرية "هـو" التابعة لمركز نجع حمادي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التي تمت بالجهود الذاتية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ضمن خطة الوزارة لتطوير وتجديد المساجد بمختلف مراكز المحافظة بما يتناسب مع قدسية بيوت الله ويوفر بيئة ملائمة للمصلين لأداء شعائرهم الدينية.

شهد الافتتاح حضور اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعمر عبده، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد حمدي، مفتش منطقة أوقاف نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف نجع حمادى.

وعقب مراسم الافتتاح أدى الحضور صلاة الجمعة واستمعوا إلى خطبة بعنوان سماحة الإسلام وأثرها على الفرد والمجتمع ألقاها الشيخ عبدالله حارث، مدير الإرشاد الدينى بالمديرية، حيث تناول خلالها دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى التسامح وما يترتب عليها من آثار إيجابية تعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأعرب السكرتير العام لمحافظة قنا، عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل المبارك ويجعله في ميزان حسنات القائمين عليه، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعمير دور العبادة وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين فضلا عن الدور التوعوي للمساجد في نشر قيم الاعتدال والوسطية.

وأوضح الشيخ محمد زكى يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن مسجد الشيخ شعيب تم ترميمه وصيانته بالجهود الذاتية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف علي مساحة إجمالية بلغت 300 متر مربع وبتكلفة مالية بلغت 100 ألف جنيه.