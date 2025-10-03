وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الخميس، بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى منظمة اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لترؤس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة يوم ٦ اكتوبر والتى تشهد الانتخابات على منصب مدير عام المنظمة.

حضر اللقاء الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لدعم الدول العربية الشقيقة لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيرا الى ما يشكله هذا الترشيح من أهمية بالغة للدول العربية والأفريقية، وتجسيد عملى لثقل التراث المشترك لهذه الدول وإسهاماتها الثقافية على مدار التاريخ، ودورها في تعزيز الحوار بين الحضارات.

كما أعرب عبد العاطي عن الاعتزاز بتبنى جامعة الدول العربية قراراً على مستوى القمة في مايو ٢٠٢٤ بدعم وتأييد ترشيح د. خالد العناني باعتباره المرشح العربي الوحيد لمنصب مدير عام اليونسكو، وهى المرة الأولى التي يحصل فيها مرشح على إجماع عربي واسع على هذا النحو، إيماناً بأهمية القيادة العربية لليونسكو خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض وزير الخارجية رصيد المرشح المصري المهني الطويل وإنجازاته البارزة في مجال الثقافة والتراث والتواصل الحضاري، كما تناول الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية لمنظمة اليونسكو، مؤكدا أهمية أن تحمي التراث وتنشر العلم وتدافع عن حرية التعبير وتعزز الحوار والسلام بين الحضارات المختلفة، مشيرا إلى كفاءة المرشح المصرى وقدرته على تجسيد هذه الرؤية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العنانى امتنانه العميق للدعم العربي الواسع الذي حظي به ترشيحه منذ إعلانه في أبريل ٢٠٢٣، موضحا ما يجمع الدول الأعضاء في اليونسكو هو إيمانها المشترك بأهمية الثقافة والتعليم والعلوم كجسور للتواصل بين الشعوب، وأنه ملتزم بالعمل على تحويل هذا الإيمان إلى مبادرات ملموسة تعزز الحوار والسلام والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المرشح المصري أن رؤيته لليونسكو التي قدمها للمنظمة "اليونسكو من اجل الشعوب" تقوم على تعزيز دورها العالمي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الشراكة والتعاون مع كافة الدول الأعضاء، وبأن تكون المنظمة بيتاً جامعاً للتنوع الثقافي والفكري، ورسالة سلام وتفاهم بين شعوب العالم.

كما ابرز الدكتور العنانى جهود حملته الانتخابية التي استمرت لثلاثين شهرا، حيث قام بزيارة اكثر من ٦٠ دولة أجرى خلالها لقاءات مباشرة مع مسئولى كافة الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، والتقى مع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والمثقفين من مختلف دول العالم بما مكنه من طرح رؤية شاملة وتصور متكامل لمستقبل عمل اليونسكو.