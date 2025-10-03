كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص

أكد محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الشخص الذي يتوقع حدوث شيء في المستقبل؛ هو كاهن عرَّاف.

وأضاف الخزرجي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا رسول الله قال "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد".

ولفت إلى أنه يقول لأي شخص يتوقع حدوث شيء في المستقبل بأنه كاذب، ولذلك على الجميع عدم الاستماع لأي دجال أو عراف، لأن ذلك مخالف للدين.

وأشار إلى أن الكثير من الدجالين يتعاملون مع الجن، وأن سيدنا رسول الله أخبرنا بذلك، ولكن كل الدجالين كذابين.

وَرَدَّ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، على سؤال "هل تعتقد أن ما يحدث حاليا يكون علامة من علامات الساعة" وقال إن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن كثرة الهرج من علامات يوم القيامة.

وأضاف أن الهرج يعني القتل، وأننا في الفترة الأخيرة نشهد عمليات قتل كثيرة، وأن هذا علامة من علامات الساعة كما أخبرنا رسول الله.

ولفت إلى أن الجميع يشهد قتل المسلم للمسلم، والقتال الذي يحدث في السودان، وفي غزة، وفي البرمة، وفي الكثير من مدن الإسلام، وأن القتل اليوم يكون بالملايين.