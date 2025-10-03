أزهري: مصر عبر التاريخ حصن منيع وجيشها خير أجناد الأرض

أشاد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمكانة مصر التاريخية، مؤكدًا أنها كانت دائمًا حصنًا منيعًا في مواجهة المعتدين على مر العصور.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر سطرت بطولات خالدة بدءًا من معركة حطين، مرورًا بالتصدي للتتار والمغول، وصولًا إلى دحر العدوان الثلاثي.

وأشار إلى أن نصر أكتوبر المجيد جاء امتدادًا لهذه المسيرة التي تؤكد أن مصر ستظل دائمًا "أم الدنيا" وجندها "خير أجناد الأرض".

وأكد أن هذا الدور التاريخي لمصر يبرز رسالتها الحضارية والإنسانية، ويجعل من الدفاع عن أرضها ليس فقط واجبا وطنيا، بل رسالة دينية وشرعية تحفظ للأمة وجودها وكرامتها.