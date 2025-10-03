أزهري: الدفاع عن الأوطان شرف ديني وواجب مقدس

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الدفاع عن الأوطان ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو شرف ديني وواجب مقدس قبل أن يكون واجبا وطنيا، مشددًا على أن نصر أكتوبر كان تجسيدًا لأعظم صور الإيمان واليقين بالله.

وأوضح، خلال حواره في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الإعداد النفسي والمعنوي للجندي المصري بعد نكسة 1967 كان من أهم أسباب النصر، حيث تمكن الجيش من إعادة بناء ذاته وهويته، ليخوض معركة العزة والكرامة بثبات وإيمان راسخ بالله.

وأضاف أن حب الوطن جزء أصيل من العقيدة الإسلامية، مستشهدًا بقول النبي محمد ﷺ عند خروجه من مكة.

واستشهد بقول رسول الله: “والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت”، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والتضحية دفاعًا عن الوطن من أسمى درجاتها