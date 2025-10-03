قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج احتفالات ضخم بمناسبة الذكرى الـ52 لـ انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "فرحة مصر"، يتضمن أكثر من 500 فاعلية فنية وثقافية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الهدف من البرنامج هو تجسيد روح النصر وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدة أن القاهرة سيكون لها النصيب الأكبر من الفعاليات هذا العام، والتي ستتخذ طابعا كرنفاليا مميزا.

وأضافت أن الفعاليات تشمل ندوات وورش عمل ومعارض كتب، بجانب تعاون موسع مع وزارات أخرى، من بينها وزارة التربية والتعليم، حيث ستقام أنشطة داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى إقامة معرض للكتاب لأول مرة داخل محطات مترو الأنفاق.

كما أوضحت أن الجامعات سيكون لها حضور بارز من خلال ورش عمل متخصصة للتعريف بذكرى النصر، فضلاً عن فعاليات بدار الأوبرا المصرية، لنقل رمزية أكتوبر إلى الأجيال الجديدة التي لم تعش لحظة الانتصار.

