قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اسماء محمد

تحيي منظمات الصحة والهيئات التثقيفية شهر أكتوبر الوردي لمدة 31 يوم من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي وحماية النساء والرجال منه.

ماهو أكتوبر الوردي

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تم اختيار شهر التوعية بمرض سرطان الثدي فى أكتوبر لتكثيف الجهود المبذولة فى تثقيف النساء والمختصين خلال هذا الشهر وأطلق عليه اسم اكتوبر الوردي.

ويُخصص أكتوبر الوردي لتثقيف المهتمين بمرض السرطان والتعريف بالمعلومات الغامضة عنه والكشف المبكر وعلاماته وأعراضه وأطلق هذا الاسم نسبة للون الوردي رمز الأنوثة حيث أنه يصيب منطقة جسدية خاصة بالنساء فى الأغلب ونسبة الرجال الذين يعانون من التثدي أو سرطان الثدي منخفضة جدا.

هدف أكتوبر الوردي 

وأهم هدف لشهر أكتوبر الوردي هو تعزيز الاكتشاف المبكر بين السيدات والفتيات خاصة أن 90% من حالات سرطان الثدي في مراحله المبكرة قابلة للشفاء بل وبطرق علاج ذات أثار جانبية محدودة تحافظ على الثدي.

 وينصح النساء والفتيات بفحص أنفسهم مرة واحدة شهرياً ، خاصة بعد الحيض، لاكتشاف أي علامات مبكرة كما ينصح بزيارة الطبيب بانتظام أما الفئات الأكثر عرضة لمرض سرطان الثدي فينصحوا بالحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل دوري.

سرطان الثدي

ثقافة الوقاية وأكتوبر الوردي 

 

كما يهدف شهر أكتوبر الوردي إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتعريف النساء بالطرق الطبيعية التى تساعد على الحماية من سرطان الثدي وأهم السلوكيات الخاطئة والأشياء الضارة التى تزيد من احتمالات إصابة الإناث بهذا المرض، وتشدد على أهمية الفحص المبكر حيث توجد طريقتان لفحص سرطان الثدي الأولى طبيعية تتم فى المنزل بالأيدي، والثانية من خلال الخضوع للفحص الإشعاعى المناسب لحالة وعمر المرأة، أبرزها: المامو جرام و الموجات فوق الصوتية.

أكتوبر الوردي شهر أكتوبر شهر سرطان الثدي الشهر العالمى لسرطان الثدي شهر التوعية بسرطان الثدي شهر أكتوبر الوردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

بنك الاستثمار الأوروبي

رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي: تعزيز الاستثمارات الخضراء والتكنولوجيا والأمن أولوية لمستقبل أوروبا

خلال الجولة

رئيس جهاز العبور الجديدة يقود خطة متكاملة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة الحياة بالمدينة

خلال الافتتاح

الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد