ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

تحيي منظمات الصحة والهيئات التثقيفية شهر أكتوبر الوردي لمدة 31 يوم من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي وحماية النساء والرجال منه.

ماهو أكتوبر الوردي

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تم اختيار شهر التوعية بمرض سرطان الثدي فى أكتوبر لتكثيف الجهود المبذولة فى تثقيف النساء والمختصين خلال هذا الشهر وأطلق عليه اسم اكتوبر الوردي.

ويُخصص أكتوبر الوردي لتثقيف المهتمين بمرض السرطان والتعريف بالمعلومات الغامضة عنه والكشف المبكر وعلاماته وأعراضه وأطلق هذا الاسم نسبة للون الوردي رمز الأنوثة حيث أنه يصيب منطقة جسدية خاصة بالنساء فى الأغلب ونسبة الرجال الذين يعانون من التثدي أو سرطان الثدي منخفضة جدا.

هدف أكتوبر الوردي

وأهم هدف لشهر أكتوبر الوردي هو تعزيز الاكتشاف المبكر بين السيدات والفتيات خاصة أن 90% من حالات سرطان الثدي في مراحله المبكرة قابلة للشفاء بل وبطرق علاج ذات أثار جانبية محدودة تحافظ على الثدي.

وينصح النساء والفتيات بفحص أنفسهم مرة واحدة شهرياً ، خاصة بعد الحيض، لاكتشاف أي علامات مبكرة كما ينصح بزيارة الطبيب بانتظام أما الفئات الأكثر عرضة لمرض سرطان الثدي فينصحوا بالحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل دوري.

ثقافة الوقاية وأكتوبر الوردي

كما يهدف شهر أكتوبر الوردي إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتعريف النساء بالطرق الطبيعية التى تساعد على الحماية من سرطان الثدي وأهم السلوكيات الخاطئة والأشياء الضارة التى تزيد من احتمالات إصابة الإناث بهذا المرض، وتشدد على أهمية الفحص المبكر حيث توجد طريقتان لفحص سرطان الثدي الأولى طبيعية تتم فى المنزل بالأيدي، والثانية من خلال الخضوع للفحص الإشعاعى المناسب لحالة وعمر المرأة، أبرزها: المامو جرام و الموجات فوق الصوتية.