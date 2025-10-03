الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وبمناسبة الذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر، كان لـ "صدى البلد" لقاء مع الفريق مجدي شعراوي، قائد القوات الجوية الأسبق ونائب قائد سرب الاستطلاع الجوي في قاعدة بلبيس الجوية خلال معركة النصر، كشف خلال حواره بمناسبة مرور 52 عاما على معركة النصر العظيم عن دوره في الحرب والبطولات التي قام بها هو وزملائه في معارك النصر على جبهة القتال.

في البداية، أكد الفريق مجدي شعراوي أن نصر السادس من أكتوبر لم يأتي فجأة، بل كانت هناك مقدمات لهذا النصر، الأولي منها كانت في الأول من يوليو علم 1967 حيث كانت معركة "رأس العش" والتى خاضت فيها قوات الصاعقة المصرية معركة شرسة ضد قوات العدو وتغلبت عليه وكبدته خسائر فادحة، أما العلامة الثانية فكانت قيام القوات الجوية في الرابع عشر و الخامس عشر من شهر يوليو من ذات العام بتوجيه ضربة مركزة لمدة يومين على قوات العدو المتواجدة شرق القناة، وتحديدا في منطقة القنطرة شرق والتى كان يستخدمها العدو لتشوين الذخائر والمعدات وبعض القوات استعدادا من العدو لعبور الضفة الغربية للقناة.

وتابع الفريق مجدي شعراوي حواره لـ "صدى البلد": "أما العلامة الثالثة لنصر أكتوبر فكانت يوم 21 أكتوبر 1967، عند نجاح القوات البحرية في إغراق وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، وتلى ذلك عمليات الاستنزاف التي نفذتها القوات المصرية ضد العدو التى كان من نتائجها استنزاف قوى العدو برا وبحرا وجوا من خلال عمليات في العمق وفي المواجهة وجها لوجه، مما أدى لإنهاكه وسعيه إلى وقف إطلاق النار، فكل ذلك مهد لنصر أكتوبر العظيم".

الإعداد للحرب

وعن الإعداد لحرب أكتوبر، قال الفريق مجدي شعراوي أن القوات المسلحة ومن ضمنها القوات الجوية، استعدوا جيدا لحرب أكتوبر، متابعا: "كنت طيار في سرب الاستطلاع الجوي بقاعدة بلبيس الجوية، حيث بدأ السرب نشاطه عام 1968، وكانت مهمته قبل الحرب جمع المعلومات عن العدو برا وبحر وجوا ، كما قام أفراد السرب بتصوير خط بارليف منذ بدء حفره حتى الانتهاء منه، كما كمنا بتصوير النقاط الحصينة ومعرفة أماكن تمركزها ونقاط قوتها وضعفها ، وقدمنا هذه المعلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة".

قائد القوات الجوية الأسبق أكد أيضا في حواره مع "صدى البلد" أن من مميزات الاستطلاع الجوي أنه يتيح استطلاع مساحات شاسعة في زمن قصير ومن زوايا مختلفة، كما يوفر السرب من خلال الصور الجوية التي يقوم بالتقاطها، الفرصة لدراسة الموقف والأوضاع الجارية في مسرح القتال مع إمكانية إجراء المقارنات على التغيرات التي يقوم بها العدو من فترة لأخرى .

وعن تدريب أطقم الاستطلاع الجوي في القواعد المختلفة أثناء فترة الإعداد للحرب أوضح الفريق مجدي شعراوي، أنهم كانوا يتدربون بصورة يومية وكانت مهام سرب الاستطلاع تختلف عن أى مهام أخرى لما له من تجهيزات خاصة على الأرض متمثلة في معامل تحميض الصور الملتقطة وأجهزة استخراج المعلومات إلكترونيا بواسطة أجهزة معدة لذلك.

حرب السادس من أكتوبر

وعن ذكريات الفريق مجدي شعرواي عن حرب أكتوبر، أوضح أن القوات الجوية كلفت بتدمير وشل حركة مراكز القيادة ورادارات العدو، كذلك استهداف المطارات والطائرات الخاصة به الموجودة في سيناء وتدميرها بشكل كامل، وقد نجحت القوات الجوية في تحقيق المطلوب منها، وبعدها كانت المرحلة الثانية من الحرب وهي قيام المدفعية بعملية التمهيد النيراني التى انطلقت لمدة ساعة ضربت خلالها عمق العدو ووفرة تأمين عبور قوات المشاة للضفة الشرقية لقناة السويس ، وكل هذه المراحل كانت تحت حماية القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي فضلا عن مجهود أفراد الإعاقة الإلكترونية.

معركة المنصورة الجوية

ووصف الفريق مجدي شعراوي معركة المنصورة الجوية، بالملحمة التي ستُدرس وسيذكرها التاريخ العسكري في المعارك الجوية لعقود طويلة، فقد كانت هناك طائرة تحلق لمدة 3 ساعات مقابل طائرة بالكاد تطير لنصف الساعة فقط، وطائرة تقذف صاروخا يستطيع الانطلاق لمسافة ما بين 15 و16 كم، مقابل طائرة تطلق صاروخا بالكاد يقطع مسافة الكيلو ونصف الكيلو متر، حيث كان هناك فارقا كبيرا بين الأسلحة التي كنا نستخدمها في مصر والتي كان يستخدمها العدو الإسرائيلي.

وأشار قائد القوات الجوية الأسبق في حواره لـ "صدى البلد" أن كفاءة الأطقم الأرضية في سرعة تجهيز الطائرات للطلعات مرة أخرى كانت كلمة السر في معركة المنصورة الجوية، فكانت الطائرة لا يتجاوز تجهيزها 6 دقائق فقط، مما زاد من عدد الطلعات الجوية للطائرات، أما عن التفوق في اشتباك الجو مع العدو فيعود إلى التدريب والتكتيك المختلف فضلا عن إيمان المقاتل بقضيته وروحه المعنوية العالية واضعا نصب عينيه النصر، ولا خيار غير ذلك وهذا ما أكسب معركة المنصورة أهميتها وعظمتها.

وشدد "شعراوي" أن القوات الجوية المصرية خاضت معاركها فى حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية وحتى النهاية، موجها في نهاية حواره مع صدى البلد، التحية والتقدير والاعتزاز لجيل حرب أكتوبر، مؤكدا على أن معركة النصر ستظل تكتب بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ مهما مر عليها من زمن.