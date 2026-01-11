بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب

أكدت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية والسموم وعلم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، أن ظاهرة الديجافو (الشعور بأن الموقف قد تكرر من قبل) ليست مرتبطة بما يُتداول عن رؤيتها أثناء وجود الإنسان في رحم الأم، مشددة على أن هذه التفسيرات غير علمية وتنتمي إلى النظريات الروحانية فقط.

وأضافت شيماء البهي، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن التفسير العلمي لظاهرة الديجافو يرجع إلى خلل مؤقت في كهرباء المخ داخل منطقة معينة مسؤولة عن الإحساس بالألفة.

وأوضحت أن من بين النظريات الشائعة والخاطئة الاعتقاد بأن المخ يقوم بتسجيل الحدث الحالي مرتين في الوقت نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير غير دقيق علميًا، مشيرة إلى أن الفارق بين تسجيل التجربة كحدث حي وتخزينها كذكرى قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.

وتابعت أن الإنسان قد يكون موجودًا في مكان معين، لكن المخ يسجل المشهد مرتين بشكل متقارب جدًا، ما يولد إحساسًا قويًا بأن هذا الموقف حدث سابقًا بكل تفاصيله، رغم أنه يحدث للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن الديجافو قد يكون مخيفًا للبعض، خاصة أصحاب الحساسية الانفعالية، إلا أنه في الغالب يكون لحظيًا ولا يستمر طويلًا، موضحة أن السبب يعود إلى أن المنطقة الأمامية في المخ، المسؤولة عن التخطيط والتفكير الواعي، تعمل ببطء نسبي مقارنة بالذاكرة والمسارات الحسية، ما يؤدي إلى ارتباك مؤقت في الإحساس بالواقع.

وحذرت الدكتورة شيماء البهي من أن الديجافو قد يتحول إلى مؤشر مرضي في حالات نادرة، خاصة إذا كان متكررًا بشكل مبالغ فيه ومصحوبًا بأعراض أخرى، مثل القيء أو فقدان الوعي أو الصداع النصفي الشديد.