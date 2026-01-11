قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكولومبي يدعو لتأسيس جيش لاتيني مشترك لمكافحة المخدرات
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-1-2026
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
تطورات ساخنة في الشرق الأوسط.. روبيو ونتنياهو يتباحثان الأزمة الإيرانية
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف
استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات
بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
لقاء «مصري - باكستاني» في جدة لدعم الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب

خبيرة
خبيرة
هاني حسين

أكدت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية والسموم وعلم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، أن ظاهرة الديجافو (الشعور بأن الموقف قد تكرر من قبل) ليست مرتبطة بما يُتداول عن رؤيتها أثناء وجود الإنسان في رحم الأم، مشددة على أن هذه التفسيرات غير علمية وتنتمي إلى النظريات الروحانية فقط.

وأضافت شيماء البهي، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن التفسير العلمي لظاهرة الديجافو يرجع إلى خلل مؤقت في كهرباء المخ داخل منطقة معينة مسؤولة عن الإحساس بالألفة.

وأوضحت أن من بين النظريات الشائعة والخاطئة الاعتقاد بأن المخ يقوم بتسجيل الحدث الحالي مرتين في الوقت نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير غير دقيق علميًا، مشيرة إلى أن الفارق بين تسجيل التجربة كحدث حي وتخزينها كذكرى قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.

وتابعت أن الإنسان قد يكون موجودًا في مكان معين، لكن المخ يسجل المشهد مرتين بشكل متقارب جدًا، ما يولد إحساسًا قويًا بأن هذا الموقف حدث سابقًا بكل تفاصيله، رغم أنه يحدث للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن الديجافو قد يكون مخيفًا للبعض، خاصة أصحاب الحساسية الانفعالية، إلا أنه في الغالب يكون لحظيًا ولا يستمر طويلًا، موضحة أن السبب يعود إلى أن المنطقة الأمامية في المخ، المسؤولة عن التخطيط والتفكير الواعي، تعمل ببطء نسبي مقارنة بالذاكرة والمسارات الحسية، ما يؤدي إلى ارتباك مؤقت في الإحساس بالواقع.

وحذرت الدكتورة شيماء البهي من أن الديجافو قد يتحول إلى مؤشر مرضي في حالات نادرة، خاصة إذا كان متكررًا بشكل مبالغ فيه ومصحوبًا بأعراض أخرى، مثل القيء أو فقدان الوعي أو الصداع النصفي الشديد.

الديجافو الطب النفسي ظاهرة نفسية اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

أستون فيلا

أستون فيلا يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

رمضان صبحي

وفاة خال محمد رمضان.. تفاصيل

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد