"إيه ده أنا شوفتك قبل كده".. تعرف على أسباب ظاهرة "الديجافو" وعلاجها

"إيه ده أنا شوفتك قبل كده.. الموقف ده حصل بس مش عارف امتى" وغيرها من الجمل وعلامات التعجب التي تدور حول ذاكرتنا وعقلنا عندما يعتقد الشخص انه رأي وتعرض لموقف ما من قبل وأنها ليست المرة الاولى!.. فهل هذا حقيقي أم وهم؟.









يشعر الكثير منا بظاهرة الديجافو، ما تلك الظاهرة وما تعريفها، هذا الاسم هو مصطلح فرنسي، وتعني بشكل حرفي "الشيء الذي تمت رؤيته مسبقًا"، يتم تعريفه بالعامية على أنه شعور شخصي يظن من خلاله الشخص أنه قد مر بالفعل بشيء يحدث بالفعل لأول مرة، إنها تجربة غريبة لموقف يبدو غامضًا مألوفًا أكثر مما ينبغي.





ما ظاهرة ديجافو ؟

هي ظاهرة تحدث للكثير من الناس، حيث يشعرون أنهم مروا بمواقف من قبل أو شعور ما من قبل، وتعرف هذه الكلمة فرنسية الأصل بـ Déjà vu، ومعناها وهم استباق الرؤية، فيشعر عقلك أن هذا الموقف مألوف بالنسبة إليك.









تفسير ظاهرة ديجافو

لا يوجد سبب حقيقي يوضح مائة بالمائة ما هي الأسباب وراء ظاهرة الديجافو، كما لا توجد دراسة توضح صحة هذا الموضوع، ولكنها عبارة عن علم فيما وراء الطبيعة أي يمكن التخمين به ولا توجد دراسة تثبته، ولكن أطباء علم النفس توصلوا إلى عدة نتائج وأسباب هي:





مرور الشخص بموقف مشابه، فالذاكرة تستعيد هذا الموقف ويشعر الشخص أنه مر به من قبل، فالمخ لا يمسح أي من الذكريات المخزنة بداخله، وبالتالي يتم انتقال الأحداث من العقل الواعي إلى العقل الباطن والذي يستدعي هذه المواقف حتى بعد مرور السنين.





أنواع الديجافو

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تظهر بها ظاهرة الديجافو، وبعضها له أسماء محددة مثل:





المرور باللحظة مسبقًا

يمكن ترجمة معنى ديجافو من الفرنسية إلى "لقد جربت هذا بالفعل"، وتنطوي هذه الحالة على أكثر من مجرد محفزات بصرية، ويتضمن هذا الشعور المزيد من التفاصيل والمعلومات، ويشعر الشخص الذي يمر به وكأن كل شيء كما كان في الماضي تمامًا.





الإحساس بالمرور بنفس الشعور

يتعلق هذا النوع من الديجافو بالمشاعر الإنسانية حصريًا، أي يشعر الشخص خلاله أن المشاعر التي يمر بها قد مرت عليه مسبقًا مع أنه لم يعشها مسبقًا ابدًا.





الشعور بزيارة مكان ما مسبقًا

هذا النوع من أنواع الديجافو أكثر ندرة وغرابة، كونه شعورا متناقضا أننا نعرف مكانا لم نقم بزيارته من قبل.





علاج ظاهرة ديجافو

يتفق عدد كبير من الأطباء على أن الديجافو ليس مرضا ولكنه ظاهرة، ولكن البعض الآخر يعمل على مساعدة الشخص بالعلاج من الناحية الطبية وهي الفحص على النشاط الكهربائي الزائد في فص الصدغي في المخ، وإذا تأكدت أن هناك زيادة يعطى المريض نوع من العلاج لمدة 6 أشهر.



