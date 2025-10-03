إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي

رد الكابتن إكرامي حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، على سؤال بشأن تراجع الكابتن محمود الخطيب عن قراره بشأن خوض انتخابات رئاسة النادي الاهلي بعد أن كان أعلن في السابق عدم دخوله السباق الانتخابي وبشكل مفاجئ.

وقال إكرامي، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الكابتن محمود الخطيب تعبان وهذا السبب وراء الرجوع في قراره بعدم خوض الانتخابات في النادي الاهلي.



وتابع الكابتن إكرامي حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب شخص يعشق النادي الأهلي ويريد أن يصل النادي الاهلي لكل التتويجات في البطولات المختلفة.