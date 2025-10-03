سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الودية

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، القائمة المستدعاة لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2025، حيث يلتقي "التانجو" مع فنزويلا وبورتوريكو في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 10 و13 من الشهر الجاري.

أبرز ملامح القائمة

شهدت القائمة عودة القائد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، إلى جانب استدعاء 3 لاعبين للمرة الأولى، هم: الحارس فاكوندو كامبيسيس، والمدافع لاوتارو ريفيرو، ولاعب الوسط دومينجو رومينو

قائمة الأرجنتين الكاملة

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، فاكوندو كامبيسيس (ريسينج).

خط الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بلايت)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ماركوس سينسي (بورنموث)، لاوتارو ريفيرو (ريفر بلايت)، ماركوس أكونيا (ريفر بلايت)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون).

خط الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، أنيبال مورينو (بالميراس)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، نيكولاس باز (كومو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، دومينجو رومينو (ريفر بلايت).

خط الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).