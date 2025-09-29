جوجل توسع مزايا YouTube Premium: جودة صوت مُحسَّنة وتحكُّم أدق في التشغيل

تُوسّع جوجل نطاق وصول مزايا YouTube Premium لتقديمها على المزيد من أنواع الأجهزة.

ستوفر الشركة للمشتركين ميزات رئيسية، مثل تحسين جودة الصوت وخيارات تخصيص سرعة التشغيل، عبر منصات مختلفة، مما يعزز تجربة المشاهدين.

1. مرونة فائقة في سرعة التشغيل عبر المنصات

يُعدّ ضبط سرعة تشغيل فيديوهات يوتيوب ميزة أساسية للعديد من المستخدمين، وكانت متاحة سابقًا فقط على نسخة الويب للهواتف.

الآن، أتاحت جوجل تحكماً أوسع في السرعة يصل إلى 4x، مع القدرة على تعديلها بزيادات دقيقة للغاية تصل إلى 0.05x.

الأجهزة المتاحة: Android و iOS و الويب.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع ميزة "القفز للأمام" (Jump Ahead)، التي تسمح للمشتركين بتخطي أجزاء الفيديو والانتقال إلى "اللحظات الرئيسية"، لتصبح متاحة على أجهزة الألعاب و التلفزيونات الذكية.

2. ميزات Shorts الجديدة تصل إلى iPhone

تتضمن التحديثات أيضًا ميزات خاصة بفيديوهات YouTube القصيرة "Shorts":

ميزة تنزيل Shorts تلقائيًا للمشاهدة في وضع عدم الاتصال.

ميزة وضع "صورة داخل صورة" (Picture-in-Picture) لمقاطع Shorts.

كانت هذه الميزات متاحة في السابق لمستخدمي Android فقط، أو كتجربة اختيارية على iOS. وهي الآن متاحة بالكامل على هواتف iPhone.

3. جودة صوت "عالية" على التطبيق الرئيسي للموسيقى

يتضمن اشتراك YouTube Premium الوصول إلى YouTube Music. وفي حين كان اختيار جودة صوت أعلى متاحًا بشكل رئيسي في تطبيق YouTube Music المنفصل، فقد تم تبسيط هذه العملية الآن.

جودة الصوت الجديدة: يمكن للمشتركين الآن تحديد جودة "عالية" من إعدادات الصوت في تطبيق YouTube الرئيسي (على iOS و Android).

معدل البت (Bitrate): تتيح هذه الجودة الاستماع إلى الموسيقى بمعدل بت يبلغ 256kbps.

محتوى حصري: تنطبق هذه الجودة المحسّنة على مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية وما يُعرف بـ "Art Tracks" (وهي الفيديوهات التي تُنشأ تلقائيًا للأغاني التي ليس لها فيديو رسمي وتُعرض ضمن ألبوم موسيقي).

تحسينات تُرضي المستخدم المتقدم

على الرغم من أن هذه التحديثات قد لا تُعتبر تغييرات جذرية، إلا أنها تُحسّن تجربة استخدام يوتيوب بشكل كبير، خاصة للمستخدمين المتقدمين.

إن التحكم الدقيق في سرعة التشغيل يُعد ميزة رائعة، خاصة لمتابعي الفيديوهات والبودكاست.

ورغم أن الدافع الأساسي للاشتراك في YouTube Premium يظل هو إزالة الإعلانات، فإن أي إضافة لمزايا تُحسّن جودة الحياة هي أمر مرحب به.