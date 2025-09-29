تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك، ارتبطت التفاحة منذ القدمة بالحكمة والصحة، ويقال كثيرا تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب، هذه الفاكهة البسيطة التي نجدها في كل بيت تحمل كنزًا من الفوائد الصحية التي تدعم القلب، تحمي الجسم من الأمراض، وتعزز الجمال الطبيعي. تناول التفاح يوميًا ليس مجرد عادة غذائية، بل استثمار في صحتك على المدى الطويل.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد التفاح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- يقوي صحة القلب

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

2- يعزز الهضم ويحارب الإمساك

الألياف الطبيعية الموجودة في قشر التفاح تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يجعله حلاً طبيعيًا لمشاكل الإمساك والانتفاخ.

3- يحافظ على وزن صحي

يمنحك التفاح شعورًا بالشبع لفترة أطول بفضل أليافه، وبالتالي يساعد في التحكم بالشهية وإنقاص الوزن عند تناوله كوجبة خفيفة صحية.

4- يحمي الدماغ ويحسن الذاكرة

مضادات الأكسدة في التفاح، خاصة الكيرسيتين، تلعب دورًا في حماية خلايا الدماغ من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

5- يقوي المناعة

التفاح يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

6- يحافظ على صحة الأسنان

مضغ التفاح يحفز إفراز اللعاب، مما يقلل من نمو البكتيريا في الفم ويقلل خطر تسوس الأسنان.

7- يعزز جمال البشرة

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد التفاح على تقليل التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها.