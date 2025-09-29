قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
بالصور

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
أسماء عبد الحفيظ

فوائد التفاح اليومية لجسمك، ارتبطت التفاحة منذ القدمة بالحكمة والصحة، ويقال كثيرا تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب، هذه الفاكهة البسيطة التي نجدها في كل بيت تحمل كنزًا من الفوائد الصحية التي تدعم القلب، تحمي الجسم من الأمراض، وتعزز الجمال الطبيعي. تناول التفاح يوميًا ليس مجرد عادة غذائية، بل استثمار في صحتك على المدى الطويل.

فوائد التفاح اليومية لجسمك

فوائد التفاح اليومية لجسمك

نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد التفاح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- يقوي صحة القلب

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

2- يعزز الهضم ويحارب الإمساك

الألياف الطبيعية الموجودة في قشر التفاح تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يجعله حلاً طبيعيًا لمشاكل الإمساك والانتفاخ.

3- يحافظ على وزن صحي

يمنحك التفاح شعورًا بالشبع لفترة أطول بفضل أليافه، وبالتالي يساعد في التحكم بالشهية وإنقاص الوزن عند تناوله كوجبة خفيفة صحية.

فوائد التفاح اليومية لجسمك

4- يحمي الدماغ ويحسن الذاكرة

مضادات الأكسدة في التفاح، خاصة الكيرسيتين، تلعب دورًا في حماية خلايا الدماغ من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

5- يقوي المناعة

التفاح يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

6- يحافظ على صحة الأسنان

مضغ التفاح يحفز إفراز اللعاب، مما يقلل من نمو البكتيريا في الفم ويقلل خطر تسوس الأسنان.

7- يعزز جمال البشرة

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد التفاح على تقليل التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها.

