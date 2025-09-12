قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
رنا عصمت

التفاح من بين أكثر الفواكه الموجودة صحة، فهو سهل الأكل وطيب المذاق كما أنه مرتفع القيمة الغذائية، ويقدم الكثير والكثير من الفوائد الصحية.

فوائد التفاح الطبية والعلاجية....

- المواد المضادة للأكسدة من نوع فليفونويد العاملة على منع تغيرات السرطانية في الخلايا وخفض ترسب الكوليسترول الضار في جدران الشرايين.

- وفرة الألياف وخاصة مواد بيكتين، وهي ما تقلل من امتصاص الأمعاء للكوليسترول وللسكريات، وتنظم المرور الطبيعي داخل الأمعاء، وأيضاً تخلص الجسم من السموم المعدنية كالزئبق أو الرصاص.

- انخفاض نسبة السكريات أو ما يُعرف بالمؤشر السكرى، مما يخفف بتناوله الشعور بالجوع وفي نفس الوقت لا تُمد الجسم بكميات عالية من السكر.

- مواد بورون المقوية لبنية العظم.

- مواد تانين، المساهمة في منع تسويس الأسنان وفي تحسين صحة اللثة ووقايتها من الالتهابات الميكروبية، وكذلك التهابات المجاري البولية.

تشمل الفوائد الصحية للتفاح:

المساعدة في الهضم.

الوقاية من السرطان.

تقليل السكتات الدماغية.

علاج فقر الدم.

تعزيز نظام المناعة.

السيطرة على مرض السكري.

العناية بالأسنان.

منع مرض الزهايمر.

تعزيز صحة الدماغ.

علاج الربو.

منع أمراض القلب.

انخفاض الكوليسترول.

تحسين صحة العظام.

تحسين الرؤية.

فقدان الوزن.

العناية بالبشرة.

حماية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

منع حصوا المرارة.

مصدر غني لفيتامين ج.

علاج البواسير.

تطهير الكبد.

العناية بالشعر.

 فرق بين التفاح الأحمر والأخضر..

على الرغم من أن جميع أصناف التفاح لها قيمة غذائية مماثلة، إلا أن التفاح الأخضر يحتوي على أكبر عدد من أنواع معينة من polyphenols والألياف، مما يساعد على زيادة البكتريا المفيدة في الأمعاء، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية والالتهابات.

قد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح الأخضر على الحد من خطر الإصابة بالبدانة من خلال ثلاث طرق:

أولا؛ هذه الأطعمة تتطلب المزيد من المضغ، مما يزيد من كمية اللعاب التي تمتزج مع الطعام، مما يجعل المواد الغذائية أكبر وتعزز الاحساس بالامتلاء والشبع.

ثانياً؛ يمكن للألياف أن تؤدي إلى امتصاص أفضل للمواد الغذائية، لأن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يعني أنك ستقوم بامتصاص سعرات حرارية أقل قليلاً من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

أخيراً؛ على الرغم من أن الألياف تأخذ مساحة، فإنها لا توفر الكثير من السعرات الحرارية، لذا فإن الأطعمة الغنية بالألياف تميل إلى تقليل السعرات الحرارية، والتفاح الأخضر هو طعام عالي بالألياف نسبيًا، حيث أن كل تفاحة متوسطة الحجم مع القشر توفر ما يقرب من 5 جرام من الألياف، من إجمالي الكمية اليومية الموصى بها من 25 جرام من الألياف يوميا.

فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر التفاح فوائد التفاح

