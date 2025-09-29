قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
مرأة ومنوعات

هل يودع العالم مرض السكري 2026؟

السكري
السكري
ريهام قدري

داء السكري واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، حيث يصيب مئات الملايين من البشر ويُرهق المنظومات الصحية بمضاعفاته الخطيرة على القلب والكلى والأعصاب والعينين. 

ورغم أن العلاجات التقليدية تعتمد على الأنسولين وأدوية ضبط السكر، فإن السنوات الأخيرة شهدت ثورة علمية حقيقية تفتح الباب أمام الأمل في إنهاء معاناة المرضى، عبر تقنيات متقدمة وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية  مثل العلاج بالخلايا الجذعية، والتعديل المناعي، والبنكرياس الصناعي الذكي، إلى جانب أدوية حديثة تعيد بناء الخلايا أو تحميها. 

هذه الطفرات البحثية تجعل التساؤل مطروحًا اليوم: هل يقترب العالم من لحظة الوداع مع السكري

العلاج بالخلايا الجذعية

الفكرة: تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بيتا (الخلايا المنتجة للإنسولين) وزرعها في جسم المريض.

أبرز التجارب:

علاج Zimislecel نجح في جعل بعض مرضى النوع الأول يعيشوا بدون إنسولين لفترة مؤقتة.

 العلاج المناعي (تعديل جهاز المناعة)

المشكلة في النوع الأول: المناعة بتهاجم خلايا بيتا.

الحلول تحت التطوير:

أدوية أو لقاحات توقف الهجوم المناعي وتحافظ على الخلايا المنتجة للإنسولين.

 أدوية تجديد خلايا بيتا

أبحاث على جزيئات زي Harmine مع منشطات مستقبلات GLP-1 أظهرت قدرة على مضاعفة نمو خلايا بيتا داخل الجسم.

لو تم تطويرها بفعالية وأمان، يمكن تعيد لمريض السكري القدرة الطبيعية على إفراز الإنسولين.

 البنكرياس الصناعي الذكي

أنظمة مغلقة تضم مضخة إنسولين + حساس جلوكوز + خوارزميات ذكاء اصطناعي.

الجهاز يراقب السكر باستمرار ويعطي جرعة الإنسولين تلقائيًا.

الهدف: حياة طبيعية تقريبًا لمريض السكري بدون حسابات معقدة أو خوف من هبوط/ارتفاع السكر.

 تعديل الجينات (Gene Therapy)

أبحاث تجريبية تحاول تعديل الجينات المسؤولة عن خلل الإنسولين أو مقاومته.

و في مراحل مبكرة جدًا، لكن يمكن تكون ثورة في المستقبل لعلاج النوع الثاني أو حتى النوع الأول.

داء السكري السكري مرض السكر علاج مرض السكر

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
سيارات شرطة دبي
تسلا
البردي
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

