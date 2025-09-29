هل يودع العالم مرض السكري 2026؟

داء السكري واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، حيث يصيب مئات الملايين من البشر ويُرهق المنظومات الصحية بمضاعفاته الخطيرة على القلب والكلى والأعصاب والعينين.

ورغم أن العلاجات التقليدية تعتمد على الأنسولين وأدوية ضبط السكر، فإن السنوات الأخيرة شهدت ثورة علمية حقيقية تفتح الباب أمام الأمل في إنهاء معاناة المرضى، عبر تقنيات متقدمة وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية مثل العلاج بالخلايا الجذعية، والتعديل المناعي، والبنكرياس الصناعي الذكي، إلى جانب أدوية حديثة تعيد بناء الخلايا أو تحميها.

هذه الطفرات البحثية تجعل التساؤل مطروحًا اليوم: هل يقترب العالم من لحظة الوداع مع السكري

العلاج بالخلايا الجذعية

الفكرة: تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بيتا (الخلايا المنتجة للإنسولين) وزرعها في جسم المريض.

أبرز التجارب:

علاج Zimislecel نجح في جعل بعض مرضى النوع الأول يعيشوا بدون إنسولين لفترة مؤقتة.

العلاج المناعي (تعديل جهاز المناعة)

المشكلة في النوع الأول: المناعة بتهاجم خلايا بيتا.

الحلول تحت التطوير:

أدوية أو لقاحات توقف الهجوم المناعي وتحافظ على الخلايا المنتجة للإنسولين.

أدوية تجديد خلايا بيتا

أبحاث على جزيئات زي Harmine مع منشطات مستقبلات GLP-1 أظهرت قدرة على مضاعفة نمو خلايا بيتا داخل الجسم.

لو تم تطويرها بفعالية وأمان، يمكن تعيد لمريض السكري القدرة الطبيعية على إفراز الإنسولين.

البنكرياس الصناعي الذكي

أنظمة مغلقة تضم مضخة إنسولين + حساس جلوكوز + خوارزميات ذكاء اصطناعي.

الجهاز يراقب السكر باستمرار ويعطي جرعة الإنسولين تلقائيًا.

الهدف: حياة طبيعية تقريبًا لمريض السكري بدون حسابات معقدة أو خوف من هبوط/ارتفاع السكر.

تعديل الجينات (Gene Therapy)

أبحاث تجريبية تحاول تعديل الجينات المسؤولة عن خلل الإنسولين أو مقاومته.

و في مراحل مبكرة جدًا، لكن يمكن تكون ثورة في المستقبل لعلاج النوع الثاني أو حتى النوع الأول.