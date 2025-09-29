قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
بالصور

بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

رنا عصمت

شاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها  صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.


 

وعلقت صبا على الصور قائلة: “لا تنخدعوا، السماء كانت كئيبة قبل دقيقتين من هذه الصور وعاطفيًا كانت كئيبة أيضًا، لكن بعدها تشرق الشمس وتلتقط الضوء، وتحتفظ بتلك الذكرى”.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة ملفتة كشفت عن قولمها الممشوق وخصرها المنحوت ، مرتدية توب أسود مكشوف البطن وبنطلون جينز اسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

إليكم الصور..

صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق صبا مبارك صور صبا مبارك

