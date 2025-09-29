بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

شاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.





وعلقت صبا على الصور قائلة: “لا تنخدعوا، السماء كانت كئيبة قبل دقيقتين من هذه الصور وعاطفيًا كانت كئيبة أيضًا، لكن بعدها تشرق الشمس وتلتقط الضوء، وتحتفظ بتلك الذكرى”.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة ملفتة كشفت عن قولمها الممشوق وخصرها المنحوت ، مرتدية توب أسود مكشوف البطن وبنطلون جينز اسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

إليكم الصور..



