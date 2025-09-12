صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة صبا مبارك ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة من الصور لها .





وتألقت صبا، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال، كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز صبا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد صبا، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.