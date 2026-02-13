قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لـ برنامج فيفي عبده ألف ليلة

بوستر برنامج فيفي عبده
بوستر برنامج فيفي عبده
سعيد فراج

طرحت قناة mbc مصر الفضائية، البوستر الرسمي، لبرنامج ألف ليلة، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

بوستر برنامج فيفي عبده

أعمال فيفي عبده

وشاركت الفنانة فيفي عبده فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة ٢”.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة "العتاولة 2"

كشف البرومو الترويجي لمسلسل "العتاولة 2" عن إضافة خط درامي جديد يزيد من حدة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي يميز المسلسل.

فيفي عبده الفنانة فيفي عبده أعمال فيفي عبده برنامج ألف ليلة

المزيد

