رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لـ برنامج فيفي عبده ألف ليلة

طرحت قناة mbc مصر الفضائية، البوستر الرسمي، لبرنامج ألف ليلة، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

بوستر برنامج فيفي عبده

أعمال فيفي عبده

وشاركت الفنانة فيفي عبده فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة ٢”.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يضم الجزء الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، ومريم الجندي، كما انضم إلى الأحداث مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة "العتاولة 2"

كشف البرومو الترويجي لمسلسل "العتاولة 2" عن إضافة خط درامي جديد يزيد من حدة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي يميز المسلسل.