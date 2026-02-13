قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلافات عائلية.. مصرع شخصين وإصابة 3 في مشاجرة مسلحة بدار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الخيام بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أفراد من عائلة واحدة؛ بسبب خلافات عائلية قديمة تجددت بصورة مفاجئة؛ وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بطلقات نارية وجروح متفرقة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول 5 أشخاص إلى مستشفى دار السلام المركزي، بينهم حالتي وفاة؛ إثر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من أفراد عائلة واحدة، بسبب خلافات عائلية متراكمة، تطورت إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن تتحول إلى اشتباكات بالأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط شخصين قتيلين في الحال، بينما أُصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة ما بين طلقات نارية وجروح قطعية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت التحريات الأولية أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى نزاعات أسرية سابقة، وأن تصاعد حدة التوتر أدى إلى استخدام السلاح بصورة مفاجئة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم.

تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط كافة المتورطين في الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام قتل مشاجرة

















