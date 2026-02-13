قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوهاج ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بخطة خدمية متكاملة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحرك محافظة سوهاج بخطوات سريعة ومدروسة لضمان مرور الشهر الكريم في أجواء مستقرة وآمنة، عبر خطة موسعة لا تقتصر على ضبط الأسواق فقط، بل تمتد لتأمين الشوارع، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف الأنشطة الدينية والشبابية.

وأكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى تجهيز 14 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" بمختلف المراكز، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

محافظة سوهاج

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، أعلن الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، مد ساعات عمل المخابز لتبدأ من السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال الشهر الكريم، مع تفعيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو أزمات طارئة، لضمان انتظام صرف الخبز دون تكدسات.

وأعلنت مديرية الأوقاف تخصيص 80 مسجدًا للاعتكاف، و490 مسجدًا لصلاة التهجد خلال العشر الأواخر، إلى جانب إقامة صلاة التراويح بكافة المساجد، وتنظيم ملتقيات فكرية وقوافل دعوية، مع التشديد على الالتزام بالمنهج الوسطي ونشر الفكر المستنير.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تستعد المديرية لإطلاق 119 دورة رمضانية بمراكز الشباب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، لتوفير متنفس آمن للشباب واستثمار أوقات الفراغ بأنشطة رياضية منظمة.

أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فتواصل مديرية التضامن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية توزيع «كراتين رمضان» على الأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع انتظام صرف معاشات «تكافل وكرامة»، بما يعزز مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

خطة متكاملة تعكس استعدادًا مبكرًا، ورسالة طمأنة بأن رمضان هذا العام في سوهاج سيأتي على وقع انضباط الأسواق، وتأمين الخدمات، وتكافل مجتمعي واضح المعالم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج اهلا رمضان

