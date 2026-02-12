قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق إبداعات 60 مبتكراً و129 فرصة عمل بـ55 شركة بمعرض جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المعرض السنوي للابتكار وريادة الأعمال، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة.

جامعة سوهاج

وخلال الافتتاح قال الدكتور حسان النعماني، ان المعرض السنوي للابتكار بجامعة سوهاج،  حدث متميز الذي يجسد روح الإبداع والطموح لدى شباب مصر، ورسالة واضحة تؤكد أن شبابنا قادر على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.

واضاف أن معرض الجامعة للابتكار وريادة الأعمال ينبثق من توجهات الدولة المصرية واستراتيجياتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، ويأتي أيضاً تنفيذاََ للسياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لتحفيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة له، لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، وإطلاق أفكارهم ومشروعاتهم لتري النور، ومد جسور التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني تلك المشروعات الابتكارية، وتحويلها إلى واقع فعلى ناجح يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال تفقده المعرض اشاد النعماني بما شاهده من مشروعات وأفكار مبتكرة، والتي تؤكد أن لدينا طاقات واعدة وعقولًا قادرة على الإبداع، و إن إبداعات ٦٠ مبتكرًا تعكس حجم الجهد المبذول داخل الجامعة.

واشاد بالتكامل بين الجامعة وقطاع الصناعة، من خلال مشاركة ٥٥ شركة توفر ١٢٩ فرصة عمل للشباب. فهذا هو النموذج الذي نسعى إليه دائمًا، وهو تعليم يرتبط بسوق العمل، وبحث علمي يخدم التنمية، وشباب يجد الفرصة الحقيقية ليبدع وينتج ويساهم في بناء وطنه.

وقال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار، ان المعرض ضم 120 مشارك مابين شركات ومبتكرين، حيث بلغ عدد المبتكرين 60 مبتكراََ فى مجالات هندسية وطنية وزراعية وتطبيقات ذكية، أما الشركات فضمت مختلف التخصصات تكنولوجية، زراعية، وشركات لحلول مبتكرة للمناخ والتطبيقات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي.

واضاف أنه شارك أيضاً بالمعرض مجموعة من حاضنات الأعمال والجهات الداعمة للمبتكرين لتحويل الأفكار إلى مشروعات وشركات على أرض الواقع لحل مشاكل المجتمع المختلفة، وخلق فرص عمل تناسب تخصصات الخريجين.

وقالت المهندسه نهال المغربي مدير وحده التأهيل الوظيفي  أنه تم توفير 17 فرصة عمل مباشرة للشباب للعمل فى الشركات والمصانع المشاركة فى المهرجان، و112 فرصة عمل غير مباشرة عن طريق التدريب التحويلى، كما ان المهرجان أسفر أيضاً عن عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الشركات والجامعة تشمل حوالى 54 شركة، لتسهم الجامعة فى الدعم الفنى لهذه الشركات،  والتى من جانبها تساعد فى تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفه ان رئيس الجامعة تفقد عدد من ورش العمل عن الإبتكار وريادة الاعمال والتي تقام علي هامش المهرجان.

وجدير  بالذكر انه هامش المهرجان وعلى مدار العام ورش عمل وتدريبات مجانية على الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم تدريب 321 متدرب حتي الآن، ويتم استهداف تدريب حوالى 2500 طالب على مدار العام على مهارات ريادة الأعمال وخدمات التسويق الالكترونى وبرامج تنمية الفكر الابتكاري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

أفضل شركة تنظيف منازل بالرياض | العالمية للتنظيف

أفضل شركة تنظيف منازل بالرياض | العالمية للتنظيف

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد