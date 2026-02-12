انطلاق إبداعات 60 مبتكراً و129 فرصة عمل بـ55 شركة بمعرض جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المعرض السنوي للابتكار وريادة الأعمال، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات الجامعة.

وخلال الافتتاح قال الدكتور حسان النعماني، ان المعرض السنوي للابتكار بجامعة سوهاج، حدث متميز الذي يجسد روح الإبداع والطموح لدى شباب مصر، ورسالة واضحة تؤكد أن شبابنا قادر على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.

واضاف أن معرض الجامعة للابتكار وريادة الأعمال ينبثق من توجهات الدولة المصرية واستراتيجياتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، ويأتي أيضاً تنفيذاََ للسياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لتحفيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة له، لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، وإطلاق أفكارهم ومشروعاتهم لتري النور، ومد جسور التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني تلك المشروعات الابتكارية، وتحويلها إلى واقع فعلى ناجح يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال تفقده المعرض اشاد النعماني بما شاهده من مشروعات وأفكار مبتكرة، والتي تؤكد أن لدينا طاقات واعدة وعقولًا قادرة على الإبداع، و إن إبداعات ٦٠ مبتكرًا تعكس حجم الجهد المبذول داخل الجامعة.

واشاد بالتكامل بين الجامعة وقطاع الصناعة، من خلال مشاركة ٥٥ شركة توفر ١٢٩ فرصة عمل للشباب. فهذا هو النموذج الذي نسعى إليه دائمًا، وهو تعليم يرتبط بسوق العمل، وبحث علمي يخدم التنمية، وشباب يجد الفرصة الحقيقية ليبدع وينتج ويساهم في بناء وطنه.

وقال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار، ان المعرض ضم 120 مشارك مابين شركات ومبتكرين، حيث بلغ عدد المبتكرين 60 مبتكراََ فى مجالات هندسية وطنية وزراعية وتطبيقات ذكية، أما الشركات فضمت مختلف التخصصات تكنولوجية، زراعية، وشركات لحلول مبتكرة للمناخ والتطبيقات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي.

واضاف أنه شارك أيضاً بالمعرض مجموعة من حاضنات الأعمال والجهات الداعمة للمبتكرين لتحويل الأفكار إلى مشروعات وشركات على أرض الواقع لحل مشاكل المجتمع المختلفة، وخلق فرص عمل تناسب تخصصات الخريجين.

وقالت المهندسه نهال المغربي مدير وحده التأهيل الوظيفي أنه تم توفير 17 فرصة عمل مباشرة للشباب للعمل فى الشركات والمصانع المشاركة فى المهرجان، و112 فرصة عمل غير مباشرة عن طريق التدريب التحويلى، كما ان المهرجان أسفر أيضاً عن عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الشركات والجامعة تشمل حوالى 54 شركة، لتسهم الجامعة فى الدعم الفنى لهذه الشركات، والتى من جانبها تساعد فى تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفه ان رئيس الجامعة تفقد عدد من ورش العمل عن الإبتكار وريادة الاعمال والتي تقام علي هامش المهرجان.

وجدير بالذكر انه هامش المهرجان وعلى مدار العام ورش عمل وتدريبات مجانية على الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم تدريب 321 متدرب حتي الآن، ويتم استهداف تدريب حوالى 2500 طالب على مدار العام على مهارات ريادة الأعمال وخدمات التسويق الالكترونى وبرامج تنمية الفكر الابتكاري.