مصرع أربعيني في مشاجرة دامية بالكوامل بحري في سوهاج

شهدت قرية الكوامل بحري بدائرة مركز شرطة سوهاج واقعة مأساوية؛ أسفرت عن مصرع رجل في العقد الرابع من العمر؛ إثر نشوب مشاجرة مع آخرين، تم خلالها التعدي عليه بالضرب؛ ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول المدعو "م" 43 عامًا، ويقيم بقرية الكوامل بحري دائرة مركز شرطة سوهاج، إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة؛ إثر تعرضه للضرب خلال مشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفي وعدد من الأشخاص، لأسباب جارٍ الوقوف على طبيعتها، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي، قام خلاله الطرف الآخر بالتعدي عليه بالضرب؛ ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، مع انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة بدقة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما كثفت وحدة مباحث المركز جهودها لضبط أطراف المشاجرة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وكشف تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى تلك النهاية المأساوية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب حيال المتهمين.