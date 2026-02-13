قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة سوهاج تطلق جلسة حوارية ملهمة عن مستقبل الابتكار

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت جامعة سوهاج جلسة حوارية متميزة جمعت نخبة من قيادات الابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاستثمار ودعم الشركات الناشئة.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الإبداع وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة داخل إقليم الصعيد.

جامعة سوهاج

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ترتكز على ربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتوفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة.

واشار إلى التحديات التي تواجه الجامعات في هذا المسار، وعلى رأسها التمويل، وبناء الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي، وتطوير المهارات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

واكد النعماني علي أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات النوعية التي تسهم في تمكين الشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم تحول الجامعات إلى منصات حقيقية لإنتاج المعرفة وتأسيس الشركات الناشئة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وتناول الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، آليات اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين منذ المراحل الأولى، مؤكدًا أهمية دور مكاتب نقل التكنولوجيا ومراكز الابتكار في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري.

وذلك إلى جانب البرامج التي توفرها الجامعة لدعم أصحاب الأفكار الريادية وتمكينهم من تأسيس مشروعات ناجحة.

واستعرض الدكتور عمرو العوامري، الرئيس التنفيذي لشركة Sanabil R&D، سبل تحويل مخرجات البحث العلمي داخل الجامعات إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة.

ولفت إلى أن التعاون الحقيقي بين الجامعات والقطاع الصناعي يمثل حجر الأساس لتحقيق عائد اقتصادي مستدام من البحث العلمي.

كما أوضح محمد هاني، مدير مشروعات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الأثر الفعلي لبرامج “إيتيدا” و“كرياتيفا” في دعم الشركات الناشئة، مستعرضًا نماذج واقعية لقصص نجاح وإخفاق، والدروس المستفادة التي تساعد رواد الأعمال على تجنب المخاطر وبناء مشروعات أكثر استدامة.

وتطرق المهندس ماجد حربي، الشريك العام بشركة VMS، إلى الفجوة بين المهارات التي يكتسبها الخريجون واحتياجات سوق العمل وصناديق الاستثمار، مشددًا على أهمية التأهيل العملي، وفهم آليات التمويل، واتخاذ الخطوات الصحيحة عند تنفيذ فكرة المشروع لضمان جاهزيته للاستثمار.

وفي السياق ذاته، استعرضت المهندسة حسناء فتحي، رئيس إدارة المشروعات بشركة EdVentures، معايير تقييم جاهزية شركات تكنولوجيا التعليم للحصول على فرص تمويلية.

واكدت أن شركات الصعيد تمتلك فرصًا تنافسية واعدة، خاصة عند الاستعداد الجيد للتقدم لبرامج وشراكات دولية مثل شراكة ماستر كارد.

وأدارت الحوار المهندسة نهال مغربي، مدير وحدة التأهيل الوظيفي، حيث نجحت في إثراء النقاش وفتح المجال أمام الطلاب للتفاعل المباشر مع المتحدثين، في أجواء اتسمت بالحيوية وتبادل الخبرات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة

بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

